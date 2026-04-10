Prețurile crescute la carburanți le-au schimbat planurile.

Pe de altă parte, mulți dintre cei care au încadrat călătoria în buget au avut deja vacanță, în preajma sărbătorii catolicilor.

Pe autostrada A1, în zona Nădlac, acolo unde, în alți ani, se formau coloane de mașini cu numere străine, acum predomină camioanele și traficul intern. Românii stabiliți în străinătate care au reușit totuși să ajungă acasă spun că prețul unei călătorii spre țara noastră a devenit aproape dublu față de anii trecuți.

Șofer: „Drumul ăsta în România m-a costat undeva la 700-800 de euro. Anul trecut m-a costat 300 de euro, iar acum 650 -700 de euro, dar nu am ajuns încă acasă. Am băgat în Franța 2-2,30 euro litru”.

Chiar și așa, unii oameni nu au rezistat să petreacă Paștele departe de casă.

Bărbat: „Vin din Budapeste și merg spre Craiova să-mi vizitez familia de sărbătorile pascale. Este foarte important să fii cu familia de sărbători.”

Bărbat: „Vin din Germania am fost la muncă. Am zis să fim alături de familie acum de Paști, trebuie să prețuim familia atât timp cât o avem.”

Alții s-au întors în țară săptămâna trecută, când au avut liber de Paștele Catolic.

Bărbat: „Eu lucrez în Germania am venit acum acasă de sărbători, de Paștele catolic am avut liber acolo și am vizitat prieteni familie. Trebuie să mă întorc la muncă. Paștele a fost la ei”.

Pentru câțiva, o soluție a fost drumul în sens invers.

”Mergem în Franța de vacanța de Paște, avem fetița acolo, învață acolo, și petrecem câteva zile în Cannes, o să facem Paștele acolo”.

Românii care nu și-au planificat să se întoarcă în țară de sărbători amână concediul până la vară. Speră că, până atunci, vor avea timp să facă economii, ca să-și permită drumul.