Într-un mesaj pe platforma sa Truth Social, Trump spune că a primit "informaţii conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz". "Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!", a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistiţiu dintre Statele Unite şi Iran.

Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: "Foarte curând, veţi vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului", înainte de a comenta, într-un al treilea mesaj mai târziu în aceeaşi seară: "Iranul face o treabă foarte proastă, unii ar spune scandaloasă, cu petrolul pe care îl lasă să treacă prin strâmtoarea Ormuz".

"Nu acesta este acordul pe care îl avem!", a subliniat preşedintele american.

Înainte de război, prin strâmtoarea Ormuz treceau o cincime din transporturile globale de petrol şi gaz; joi, traficul era cu mult sub 10% din volumul normal, navele circulând atât printre mine, cât şi prin birocraţie, fiecare navă necesitând aprobarea Iranului, notează Reuters.