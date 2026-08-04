Este bine să ne hidratăm cu apă sau cu lapte după efort? Cu lapte, pentru că aduce apă, minerale, proteine și un zahăr, care va fi lent absorbit, datorită prezenței proteinelor.

În lapte, găsim și un factor imunitar, numit lactoferină. Îl producem și singuri, dar îl putem lua și din lapte. Într-o infecție, lactoferina ne ajută să luptăm eficient.

La toate porțile de intrare în organism, sistemul imunitar are o proteină – care știe să fie atentă doar la fier. Dar o găsim și în sânge ori în cordonul ombilical al fătului, ceea ce demonstrează că este vitală.

Se leagă de fier, dacă apar microbi în nas, la nivelul ochilor, în mâncare. Și distruge agenții infecțioși. Iată cum.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, microbiologie-imunologie: ”Are rol de a sechestra fierul, are o eficiență mare în captarea fierului și îl face indisponibil pentru agenții infecțioși. Dacă ar fi să comparăm cu un incendiu, se vorbește de multe ori de focar infecțios - alarma se transmite prin semnale, dar până vin pompierii, cei de față acționează. Unii cară apă, alții iau din calea focului sursele puternic inflamabile”.

Sterilizarea prin metoda UHT inactivează lactoferina din lapte

Sursele puternic inflamabile în organism înseamnă fier. Lactoferina ia fierul, prezent în organism, dacă suntem atacați de agenți infecțioși.

Proteina a fost decoperită în laptele de vacă. Ulterior, a fost găsită în toate secrețiile organismului uman. Se găsește și în laptele matern.

O cană cu lapte este recomandată în fiecare zi. Și este un ajutor excelent pentru sistemul imunitar. E recomandată și în infecții.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, microbiologie-imunologie: ”Ar trebui sa fie prezentă în laptele pasteurizat, dar nu și în cel sterilizat prin metoda UHT, care recurge la temperaturi foarte înalte, mult timp”.

Laptele sterilizat prin metoda UHT e supus unei temperaturi de peste 90 de grade Celsius. Peste această temperatură, lactoferina se inactiveză.

În prezent, acestă proteină se produce și în laborator. Este integrată în medicamentele anti-microbiene.