În lapte, găsim și un factor imunitar, numit lactoferină. Îl producem și singuri, dar îl putem lua și din lapte. Într-o infecție, lactoferina ne ajută să luptăm eficient.

La toate porțile de intrare în organism, sistemul imunitar are o proteină – care știe să fie atentă doar la fier. Dar o găsim și în sânge ori în cordonul ombilical al fătului, ceea ce demonstrează că este vitală.

Lactoferina blochează fierul

Se leagă de fier, dacă apar microbi în nas, la nivelul ochilor, în mâncare. Și distruge agenții infecțioși.

prof. univ. dr. Veronica Lazăr, microbiologie-imunologie: „Are rol de a sechestra fierul, are o eficiență mare în captarea fierului și îl face indisponibil pentru agenții infecțioși. Dacă ar fi să comparăm cu un incendiu. Se vorbește de multe ori de focar infecțios - alarma se transmite prin semnale, dar până vin pompierii, cei de față acționează. Unii cară apă, alții iau din calea focului sursele puternic inflamabile.”

Sursele puternic inflamabile, în organism, înseamnă fier. Lactoferina ia fierul, prezent în organism, dacă suntem atacați de agenți infecțioși.

Proteina a fost descoperită în laptele de vacă. Ulterior, a fost găsită în toate secrețiile organismului uman. Se găsește și în laptele matern.

Corespondent PROTV: „Putem lua această proteină și din laptele bovinelor. Ce găsim în laptele pe care îl cumpărăm, seamănă cu ceea ce producem noi, în nas, ori în lacrimi, ori în plămâni. Lactoferina, preluată din laptele de vacă, nu are efecte adverse, pentru că e recunoscută de sistemul imunitar uman.”

O cană cu lapte este recomandată în fiecare zi. Și este un ajutor excelent pentru sistemul imunitar. E recomandată și în infecții.

Temperatura reduce efectul

prof. univ. dr. Veronica Lazăr, microbiologie-imunologie: „Ar trebui să fie prezentă în laptele pasteurizat, dar nu și în cel sterilizat prin metoda UHT, care recurge la temperaturi foarte înalte, mult timp.”

Laptele sterilizat prin metoda UHT e supus unei temperaturi de peste 90 de grade Celsius. Peste această temperatură, lactoferina se inactivează.

În prezent, această proteină se produce și în laborator. Este integrată în medicamentele anti-microbiene.