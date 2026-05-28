Acest blocaj a redus prețul laptelui până la 80-85 de bani litrul la poarta fermei.

Deocamdată, nu și în magazine, unde oamenii caută mai mult iaurturi și alte produse, în detrimentul laptelui clasic.

Corespondent PROTV: „Noul Barometru de consum Nielsen constată o atomizare a pieței lactatelor. În marile magazine găsim o mulțime de sortimente din aceeași categorie, de pildă, aici sunt 32 mărci de lapte integral, 5 tipuri fără lactoză și 2 de lapte hiperproteic. Prețurile sunt 5 și 12 lei pe litru. De ce nu scad? Contractele de achiziție sunt făcute la prețuri mai mari, acum un an.”

Cercetarea arată și o schimbare în preferințele consumatorilor, cu creșteri de 140% la iaurt și 30% la granule de brânză dulce cu smântână față de 2025.

În plus, băuturile din alune de pădure, cocos, ovăz, orez, soia, caju și fistic au înlocuit lactatele pentru unii români. Deși prețurile sunt considerabil mai mari, între 12 și 45 de lei litrul.

Consumul se mută spre alternative

Scăderea consumului de lapte vine și din problemele programului „Laptele și cornul”, cândva salvator pentru mulți fermieri, care funcționează anul acesta în mai puțin de jumătate din județe, avertizează patronatul laptelui.

Iar acestei reașezări a pieței interne i se adaugă un dezechilibru major dintre cerere și ofertă pe piața europeană a laptelui, după suspendarea contractelor cu Orientul Mijlociu.

Dorin Cojocaru, președintele April: „Cât reprezintă laptele școlar din total lapte procesat în România? 5%! Păi 5% poate să influențeze piața. Producția de lapte în Europa a crescut, doar în Europa de Est cu 16% peste suficiența de materie primă. Germania are 32% creșteri peste suficiență. Deci ai un surplus de producție, consumul a scăzut cu aproape 20%”

I-a lovit cel mai puternic pe fermierii mai mici, care au cel mult 300 de vaci de lapte, care n-au reușit să încheie contracte cu marii procesatori interni. În zona Satu Mare, trei fermieri cu exploatații medii de animale n-au mai găsit cumpărători și și-au vândut animalele în ultimele luni.

Daniel Frei, reprezentantul unei cooperative: „Și-au făcut niște calcule și, datorită fluctuațiilor permanente din ultima perioadă, au renunțat la afacere. 85 de bani primesc fermierii care au surplus de lapte sau nu au laptele contractat. Cooperativa Târnava Mare din Cristuru Secuiesc ne-a zis că au 35-40 de tone de cașcaval pe stoc, pe care nu-l pot vinde.”

Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, a semnalat la Bruxelles criza din sectorul laptelui și a cerut fonduri de intervenție, în schema de ajutor Orient. Crescătorii de bovine vor primi peste 50 de euro pentru fiecare animal deținut, cu posibilitatea de majorare, în funcție de evoluția situației.