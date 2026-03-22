Cercetătorii din Japonia au descoperit că un consum de 180 g de lapte – echivalentul unui pahar de dimensiune medie – pe zi a fost asociat cu o probabilitate mai mică de accident vascular cerebral la adulții cu vârste între 30 și 79 de ani, scrie Daily Mail.

Studiul, publicat în jurnalul Nutrients, a modelat ce s-ar putea întâmpla dacă consumul mediu de lapte ar crește la acest nivel în întreaga populație. Per ansamblu, s-a estimat că riscul de accident vascular cerebral ar scădea cu aproximativ 7% pe parcursul unui deceniu, ajungând până la 10,6% în unele grupuri.

Dacă nivelurile actuale de consum ar fi menținute, cercetătorii au estimat că ar exista aproximativ 1,76 milioane de accidente vasculare cerebrale în Japonia în 10 ani, inclusiv peste 267.000 de decese.

Creșterea consumului de lapte ar putea însă preveni aproximativ 123.618 accidente vasculare cerebrale și 18.721 de decese în aceeași perioadă.

De ce este benefic laptele

Cercetătorii au spus că beneficiile se datorează probabil combinației de nutrienți esențiali din lapte, inclusiv calciu, potasiu și magneziu – minerale care ajută la reglarea tensiunii arteriale prin relaxarea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației.

„Laptele este un aliment bogat în nutrienți și furnizează numeroși micronutrienți care influențează riscul de accident vascular cerebral. Este principala sursă alimentară de calciu în Japonia, care este asociat invers cu hipertensiunea și accidentul vascular cerebral. Laptele conține, de asemenea, potasiu și magneziu, care sunt asociate cu un risc mai scăzut de accident vascular cerebral”, au scris ei.

Cercetătorii nu au urmărit pacienți reali care au băut mai mult lapte.

În schimb, au construit un model de simulare pe 10 ani folosind date despre populația Japoniei pentru adulți cu vârste între 30 și 79 de ani.

Modelul a comparat consumul actual de lactate cu un scenariu în care consumul de lapte crește la 180 g pe zi, nivelul folosit pentru a atinge recomandările de consum de lactate din Japonia, și a estimat efectul asupra cazurilor de accident vascular cerebral, deceselor și costurilor de îngrijire medicală.

Proiecțiile s-au bazat pe date existente despre rata accidentelor vasculare, rata mortalității, cheltuielile din sistemul de sănătate și cercetări anterioare care leagă consumul de lapte de riscul de accident vascular cerebral.

Studiul nu a făcut diferența între tipurile de lapte.

Cele mai bune tipuri de lapte

Totuși, cercetări anterioare sugerează că legătura cu riscul de accident vascular cerebral poate varia în funcție de tip, laptele degresat având un beneficiu modest, în timp ce laptele integral nu arată un efect protector clar.

Cu toate acestea, consumul mediu de lapte în Japonia rămâne relativ scăzut, aproximativ 61,8 g pe zi, sugerând că multe persoane nu consumă suficient pentru a beneficia de aceste efecte potențiale, au adăugat autorii studiului.

Rezultatele apar în contextul în care consumul de lapte continuă să scadă în Marea Britanie.

Laptele este adesea descris ca un aliment „bogat în nutrienți”, deoarece furnizează o gamă largă de nutrienți esențiali într-o porție relativ mică.

Este una dintre cele mai bogate surse alimentare de calciu, esențial pentru menținerea oaselor și dinților puternici, precum și pentru susținerea contracției musculare normale și a transmiterii impulsurilor nervoase.

Un aport adecvat de calciu de-a lungul vieții este deosebit de important pentru reducerea riscului de osteoporoză odată cu înaintarea în vârstă.

De asemenea, furnizează proteine de înaltă calitate, conținând toți cei nouă aminoacizi esențiali pe care organismul nu îi poate produce singur.

Acest lucru îl face deosebit de util pentru menținerea masei musculare, susținerea recuperării după exerciții și pentru inducerea senzației de sațietate – ceea ce înseamnă că te poate menține sătul mai mult timp comparativ cu multe băuturi cu conținut scăzut de proteine.

Vitamine și minerale în lapte

Pe lângă acestea, laptele conține un grup de vitamine și minerale care joacă roluri esențiale în sănătatea de zi cu zi.

Vitamina B12 susține sistemul nervos și producția de globule roșii, ajutând la prevenirea oboselii, în timp ce iodul – un nutrient de care mulți oameni au deficit – este esențial pentru funcția tiroidei, care reglează metabolismul și nivelul de energie.

Există, de asemenea, unele dovezi că combinația de calciu, potasiu și magneziu din lapte poate ajuta la reglarea tensiunii arteriale prin susținerea funcționării sănătoase a vaselor de sânge.