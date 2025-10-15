Pauza alimentară de 12-16 ore, secretul unui metabolism sănătos. Medicii explică ce se întâmplă în organism

Doctor de bine
15-10-2025 | 08:47
×
Codul embed a fost copiat

Pauză între mesele principale – asta vă cere organismul. Și o pauză cât mai lungă noaptea. Ce fac eternele ronțăieli dintre mese.

autor
Andreea Groza

Ce înseamnă, de fapt, pauza alimentară? Întrerup alimentația 12-16 ore. În această pauză scade glicemia, scad grăsimile din sânge. Și se mobilizează grăsimea nedorită de depozit. Este recomandat să o respectăm seara... plus noaptea. O masă declanșează un șir lung de hormoni, care fac... jocurile în tot organismul. 2-4 ore digerăm. Digestia e gestionată de hormonul insulină. Duce glucoza, care rezultă din alimente, în celule. Le dă combustibil.

Dacă nu urmează încă o masă sau o... ronțăială, un alt hormon, glucagonul, intră în joc. Îi spune ficatului să descompună depozitul de energie pe care îl conține și să dea celulelor... energie.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Ne face ca în perioada de repaus alimentar să ne folosim resursele. Se duce mai întâi de la pancreas la ficat și distruge depozitul de zahăr, prezent în mod normal în ficat. Creierul nu poate să își producă glucoza, deci e dependent de glucoză, de asta corpul are nevoie de glucoză, să hrănim creierul.”

Ce se întâmplă după aceste etape?

După ce hormonul insulină și-a făcut treaba, după ce hormonul glucagon și-a făcut treaba, ardem din grăsimea din depozite.

Citește și
vanatoare
Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare și pescuit din Moldova

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Se intră în depozitul de grăsime, care grăsime e plină de posibilități. Apare acel proces de cetoză, când grăsimea se transformă. Corpii cetonici sunt buni, creierul îi folosește și el. Dacă nu are glucoză, creierul mănâncă corpi cetonici.”

Nu consumăm alimente 12-16 ore seara, plus noaptea. Folosim eficient grăsimea de depozit. Apar așa-numiții corpi cetonici, care sunt demonstrația că organismul își consumă propria grăsime. Cine câștigă?

Pauza alimentară 12-16 ore, noaptea. Doar urmând acest tipar reglăm toate circuitele. Scade glicemia, scad grăsimile din sânge, iar stratul interior al vaselor de sânge funcționează bine.

Vorbim și de cel mai eficient mod de a pierde kilograme.

Ne uităm spre mese – practic legate – zi de zi. Adică ronțăieli permanente între mesele principale.

Inițial apare ficatul gras. Ficatul metabolizează și grăsimile, și zahărul din alimente. Nu mai poate să le decompună corect, se încarcă el însuși cu grăsime.

Iar ronțăielile, desfășurate pe toată ziua, sunt un mod simplu de a provoca inflamația la nivelul ficatului. Se activează celule periculoase. Se numesc celule stelate. Celulele hepatice normale sunt înlocuite, treptat, cu celule stelate. Ficatul nu își mai îndeplinește funcția corect.

Prof. univ. Dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Ele sunt inactive, dar când sunt stimulate de factori pro-inflamatori din microbiota intestinală, din substanțe care sunt stimulate de insulină, glucagon și alți hormoni de creștere secretați fie de ficat, fie de pancreas, fie de intestine, acestea toate sunt metabolic active.”

Ficatul gras a devenit principala cauză a cirozei, adică ficat nefuncțional.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Sursa: Pro TV

Etichete: mancare, alimente, doctor de bine, pauza, sanatate,

Dată publicare: 15-10-2025 08:43

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare
Doctor de bine
Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare

Biologic vorbind, ne învârtim după soare. La propriu. Soarele a stabilit să avem 3 mese pe zi. Și tot soarele a stabilit, culmea, să nu ronțăim toată ziua între mese.

Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare și pescuit din Moldova
Stiri Diverse
Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare și pescuit din Moldova

Pasionații de vânătoare și pescuit sunt așteptați în aceste zile la cea mai mare expoziție de profil din zona Moldovei.

Mâncare caldă pentru cei care așteaptă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Vor fi împărțite 250.000 de porții
Stiri actuale
Mâncare caldă pentru cei care așteaptă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Vor fi împărțite 250.000 de porții

Sunt zile și nopți de rugăciune în Capitala Moldovei. Peste 40.000 de oameni s-au închinat deja la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.  

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali
Stiri externe
Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28