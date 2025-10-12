Molecula care te ajută să slăbești în somn. Ce face corpul nostru în pauza de 12 ore fără mâncare

12-10-2025 | 10:16
Biologic vorbind, ne învârtim după soare. La propriu. Soarele a stabilit să avem 3 mese pe zi. Și tot soarele a stabilit, culmea, să nu ronțăim toată ziua între mese.

Andreea Groza

Demonstrăm aceste afirmații printr-o moleculă, pe care o avem toți. Se numește acetil-coenzima A și schimbă macazul în organism, în funcție de cât de ordonați suntem cu mesele. Datorită acestei molecule, pierdem kilograme, dacă avem pauză alimentară noaptea. Și din cauza ei, ne îngrășăm, când mâncăm haotic.

Cât de importantă este pauza alimentară pentru organism

Prima masă la ora 6 dimineața, a doua - la ora 12, a treia și ultima masă din zi - la ora 18. Cu acest orar al meselor, inventat la propriu de natură, între ora 18 și 6 dimineața, ficatul de bucură de 12 ore de pauză alimentară. Din aceste reguli biologice, a fost creat postul intermitent.

În pauză alimentată nocturnă, ficatul detoxifică. Nu are nevoie de niciun supliment alimentar sau medicament să detoxifice. Ci doar de lipsa alimentelor. Timp de 12 ore. Iată de ce.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinologie: Ficatul e ca o fabrică, el noaptea lucrează pt noi detoxifica, sintetizează hormoni, sintetizează colesterol. De asta nu e bine să mănânci seara. Dacă manânc, îi cer – enzime, suc biliar, activează și pancreasul – și îl perturbă de la funcția lui principală, detoxifierea. Nu există diete detox, detox face ficatul. Și fac rinichii.

doctor
India îi obligă pe doctori să scrie rețete lizibile, după scandaluri și decese provocate de prescripții greșite

În pauza alimentară de 12 ore, pe care o numim și post intermitent, dar de fapt e un mod corect de comportament alimentar, o moleculă ne ajută să scăpăm de grăsimea internă.

Se numește acetil-coenzima A. În pauza alimentară de 12 ore, are grijă de creier. Să fie hrănit. Chiar dacă noi nu mâncăm.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinologie: Când sunt într-o stare de post, am insulină puțină și glucagon mult, acetil-coenzima A a începe să producă corpi cetonici și corpul întră într-o stare de cetoză, acești corpi cetonici se duc la creier și îl hrănesc.

Ce se întâmplă în timpul pauzei alimentare

În pauza alimentară, grăsimea din organism e transformată în energie. Așa pierdem kilograme. Aceeași moleculă știe să schimbe macazul. Când mâncăm, o parte e pusă deoparte. Aceasta este economia normală a orgnismului.

Mâncăm prea mult la o masă sau mâncăm repetat, chiar doze mici, dar toată ziua. Aceeazi moleculă, care face energie din grăsime corporală, va depune de data aceasta grăsime. Multă!

Dr. Antonela Burlacu medic primar endocrinolog: E procesul invers - corpul dacă a mâncat și am insulină, își depune energie și apar depozitele de grăsime.

Nu ronțăiți toată ziua, nu luați 4-5-6 mese pe zi, chiar dacă sunt mici sau moderate. Tot organismul își dorește 3 mese pe zi, complete, la ore regulate. Iar între orele de masă, doar apă.

