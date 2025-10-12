Tehnologii moderne și mâncare tradițională la cea mai mare expoziție de vânătoare și pescuit din Moldova

12-10-2025 | 09:03
Pasionații de vânătoare și pescuit sunt așteptați în aceste zile la cea mai mare expoziție de profil din zona Moldovei.

autor
Daniel Moldovan

Au testat tehnologii de ultimă generație, apoi s-au delectat cu tochitură de mistreț și tocană de cerb la ceaun. A fost organizată și o demonstrație cu câini de vânătoare sau antrenați să găsească trufe.

După deschiderea cu surle și trâmbițe, participanții s-au pus la curent cu ultimele echipamente lansate pe piață.

Remus Fineas, expozant: „Avem o cameră – un atașament termic cu un senzor de 15, ăsta e cel mai nou produs din gama noastră.”

Păsările răpitoare – printre cei mai înzestrați vânători din natură – au primit toată atenția. Iar câinii de aport și cei dresați să caute trufe și-au arătat priceperea.

Ștefan Neculai, vânător: „Este un câine mai versatil, poate să facă de la vânătoare până la căutare de trufe, dar în principal noi îl folosim pentru vânătoarea de vizuină.”

Făurarii au adus obiecte de colecție. Un cuțit cu mâner sculptat în corn de cerb poate costa și câteva mii de lei. Între timp, pădurarii au încins ceaunele.

Cătălin Ahiță, pădurar: „Carne de mistreț, apă, un pic de vin și de acum urmează condimentele, apoi ceapă, cartofi, morcov.”

Expoziția a adus mai aproape de copii fauna sălbatică și îndeletnicirile vechi de milenii.

Beniamin Pop Buia, gestionar fond cinegetic: „Vânătorii sunt cei care duc hrană, care hrănesc animalele, care construiesc un management curat pentru cinegetica din România.”

Corneliu Pricope, organizator: „Expo Hunting oferă iubitorilor de vânătoare, pescuit și outdoor șansa de a vedea ultimele tehnologii.”

Expoziția este deschisă și duminică.

