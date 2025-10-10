Mâncare caldă pentru cei care așteaptă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Vor fi împărțite 250.000 de porții

Sunt zile și nopți de rugăciune în Capitala Moldovei. Peste 40.000 de oameni s-au închinat deja la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Chiar dacă joi seară temperatura nu a depășit zece grade Celsius, pelerinii au așteptat cu răbdare să ajungă lângă baldachin.

În acest timp, gazdele le-au oferit mâncare caldă.

Peste 2.500 de porții de mâncare au fost împărțite credincioșilor care s-au așezat la rând, joi noaptea, ca să se închine Sfintei Parascheva.

Oamenii au așteptat și patru ore ca să ajungă la raclă.

Corespondent Știrile ProTV: „Cu ce ați venit?”

Anca Lappa, reprezentant restaurant: „Apă, suc, sărmăluțe, piftele. Încercăm din suflet să le facem statul acesta mai plăcut.”

Femeie: „Un gest foarte frumos, e bun. Anul ăsta coada nu e așa mare ca anul trecut.”

Până la finalul pelerinajului, Mitropolia, ajutată de restaurantele din Iași, va oferi peste 250.000 de porții de mâncare.

Cosmin Brânză, preot la Arhiepiscopia Iașilor: „Am reușit să strângem în jurul acestui demers peste patruzeci de parteneri din zona ospitalității locale.”

Peste 40.000 de persoane s-au închinat deja Ocrotitoarei Moldovei.

Femeie: „E ceva ce nu poți să descrii, trebuie să vii ca să simți. Vii la ceva ce îți este drag, de unde simți că primești ajutor.”

Femeie: „Am pornit dimineață la opt cu amândoi copiii, am venit să ne închinăm pentru că este grabnic ascultătoare.”

Gheorghe Mihăilă, preot la Arhiepiscopia Iașilor: „E o perioadă în care ne redescoperim pe noi: cine mai suntem, în ce moment al vieții noastre suntem. Nu e un timp pierdut, ci e un timp în care medităm asupra propriei vieți. Și avem în fața noastră un model de viață: Sfânta Parascheva.”

În weekend, fluxul de pelerini este așteptat să crească. Punctul culminant al sărbătorii va fi pe 14 octombrie, în ziua de hram.

