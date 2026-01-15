Ce putem face dacă avem palpitații. „Controlează inclusiv inima și vasele de sânge”

15-01-2026
Mișcarea este medicament pentru palpitații sau aritmii. Când facem efort fizic, inima bate mai repede. Însă aceste bătai rapide, dar normale, împiedica artimiile.

Andreea Groza

Când ne mișcăm în forță, informațiile care circulă prin vasele de sânge, dar și prin inimă, sunt corecte, chiar dacă par exagerate.

În inimă, avalanșa de impulsuri electrice nu produce anomalii. Le numim, popular, palpitații. Mișcarea ne ajută să le evităm.

Sistemul nervos coordonează inima și vasele de sânge. Aici trimite adrenalină să regleze pulsul, tensiunea și contracțiile cardiace. Tot sistemul nervos trimite și substanțe care relaxează. Echilibrul înseamnă viață.

Echilibrul între chimicalele pe care le trimite creierul în inimă și vase - unele energizante, altele care calmează - e dat e mișcare. Ne explică medicul cardiolog Gabriela Răileanu.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Activitatea fizică nu are doar impact pe mușchiul cardiac sau pe electricitatea inimii, ci și prin această contribuție pe sistemul nervos, care mai departe trimite impulsuri, care controlează inclusiv inima și vasele de sânge”.

Inima se contractă. Are și sistem electric. Stimulatorul propriu produce impulsuri electrice. Se întâmplă în atriul drept, cămăruța superioară.

Impulsurile electrice stimulează regulat inima. Se propagă prin căi fine până în ventricul, cămăruța inferioară. Și fac celulele musculare să să contracte. Și să arunce sângele în tot organismul.

Palpitații sau aritmii ventriculare apar frecvent în cazul tinerilor. Deși inima arată perfect.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Aceste celule electrice, ele sunt mici, nu se văd cu ochiul liber, pot să aibă anomalii, cu care ne naștem, şi la un moment dat în viață încep să stimuleze inima, să dea impulsuri anormale ”.

Celulele electrice generează impulsuri anormale la exces de cafea, alcool, energizante ori după droguri. Dar impulsurile electrice anormale pot să apară uneori fără o cauză anume.

Activitatea fizică regulată devine, în toate cazurile, medicament. Mișcarea anihilează impulsurile electrice anormale din inimă.

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Când facem activitate fizică, pulsul nostru, din bateria normală a inimii, începe să crească și aceste focare, pentru că sunt la o frecvența mai lentă decât frecvența noastră cardiacă în timpul activității fizice, sunt suprimate. Să vă imaginați că, în interiorul inimii, electricitatea asta este cu proprietate de dominanță. Adică cine e cel mai puternic conduce ritmul inimii. Când pulsul nostru normal conduce cu o frecvență de 150 de bătăi pe minut, la o activitate fizică ajungem la 150 de bătăi pe minut, dacă aceste focare emit impulsuri cu o frecvență de 120 pe minut, nu se vor mai valida când pulsul nostru crește la 150 pentru că avem un stimulator dat de bateria normală a inimii, care e mai puternic decât aceste focare”.

Activitatea fizică intensă antrenează inima să crească pulsul. Situație normală. Și va distruge electricitatea anormală, cea care produce palpitații. Tocmai pentru că mișcările rapide, dar normale, date de mișcare, vor prelua conducerea în toată inima. E cel mai spectaculos fenomen pe care îl face mișcarea pentru viață.

15-01-2026

