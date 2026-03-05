Pentru a-și plăti mai repede ipoteca, tânărul și-a închiriat apartamentul din capitala Norvegiei și s-a mutat în pădure, unde trăiește de nouă luni.

Acolo are două corturi: unul pentru dormit, altul pe post de living. Legea norvegiană permite camparea aproape oriunde, în natură, așa că tânărul îşi schimbă frecvent, locul de tabără.

Pompierul spune că viața minimalistă i-a adus economii, dar şi multă energie şi o stare bună de spirit. Iar dacă planul merge bine, în doi ani, ar putea scăpa complet, de datorii.