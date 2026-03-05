Numai în 2025, statul român a plătit peste 172 de milioane de lei, cu 60% mai mult, față de 2022, potrivit datelor de la Casa de Pensii. Cele mai multe cereri, vin din Germania, Ungaria, Spania, sau Italia, țări unde trăiesc, comunități numeroase de români.

După ani de muncă peste hotare, mulți români aleg să rămână acolo chiar și după pensionare. Și-au construit un cămin, s-au imprietenit cu vecinii și se bucură de călătorii și de activități care le fac viața mai ușoară. În Spania locuiește și Veronica Oprea, care a muncit 30 de ani la combinatul din Galați. Acum își trăiește anii de pensie în Malaga.

Veronica Oprea, pensionară: „Și fiica mea zice de multe ori mamă - eu ajung mai repede de la București la Malaga decât de la București la Galați. Și când se poate mai poți călători. Plimbări, gimnastică - cum iesi in stradă găsesti o cafetărie, te așezi, vorbești , lumea e foarte prietenoasă, imediat găsesti pe cineva să stai de vorbă”.

Și doamna Lina s-a mutat cu toată familia peste hotare.

Lina Tănase, pensionară: „Spitalele, sănătatea, mult mai la locul lor și la vârsta pe care o avem chiar este necesar să avem siguranța asta. Ieșim la plimbare, ne place să iesim în natură, ieșim la pescuit, sunt lacuri superbe și ieșim”.

Numărul pensionarilor români care primesc pensia în străinătate a crescut în ultimii ani, potrivit datelor oficiale. Dacă în 2022, statul român plătea pensii pentru 84.000 de seniori, anul trecut numărul lor a depășit 107.000, cu aproape 30% mai mult.

Anul trecut, în jur de 170 de milioane de lei au fost plătiți din bugetul statului pentru pensionarii români stabiliți în diferite țări.

Alina Frățică, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Sectorului 1: „La nivelul Casei de Pensii a Municipiului București avem aproximativ 10.000 de dosare care sunt în plată”.

Cei mai mulți pensionari români din străinătate trăiesc în Germania, peste 50.000, urmați de Ungaria cu aproape 20.000 și Spania cu aproape 10.000. Comunități importante există și în Italia, Austria, Canada, SUA, Franța sau Israel. Cele mai mari pensii sunt în Franța, peste 31.000 de lei, în jur de 6.000 de euro. Urmează Statele Unite, cu peste 25.000 de lei, și Austria, cu aproximativ 21.000 de lei. Diferențele apar în funcție de nivelul contribuțiilor plătite de-a lungul anilor și de salariile pe care le-au avut.

Primii care au plecat în străinăitate, spun sociologii, au fost românii cu studii superioare: ingineri, medici sau arhitecți.

Creste și numărul celor care au lucrat peste hotare, dar au revenit în țară si primesc pensie acum din alte state.

Mariana Șerbănescu, directorul adjunct Casa de Pensii: „Pe anul 2025 am avut între 500 -600 de persoane care locuiesc în București și au lucrat în afara țării. Am întâlnit toate meseriile , toate categoriile - de la persoane cu studii superioare , la persoane fără studii superioare”.

Pentru cei care urmează să se pensioneze, procedurile diferă. În statele europene, actele pentru pensia din România trebuie trimise prin autoritățile locale, iar în țările non-UE trebuie depuse personal sau printr-o persoană împuternicită.