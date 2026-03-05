Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, că regimul cubanez se confruntă cu o prăbușire. În timp ce susținea că poporul american „iubește ceea ce se întâmplă” după ce Israelul și SUA au decis să atace Iranul, declanșând un conflict pe scară largă în Orientul Mijlociu, președintele Statelor Unite a declarat că „și Cuba va cădea”.

„Am întrerupt toate livrările de petrol, toate transferurile de bani și toate livrările din Venezuela, care era singura sursă. Și ei vor să încheie un acord”, a declarat Trump într-un interviu acordat Politico, potrivit agenției de știri Baha.

El a adăugat că Washingtonul poartă discuții cu Havana și a afirmat că, pentru el, criza cubaneză este „una dintre cele mai mici”.