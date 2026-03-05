Fie că s-au întors cu ajutorul autorităților, ori pe cont propriu, călătoria a părut o loterie, cu zboruri anulate și emoții la fiecare rezervare.

750 de români au revenit din Emiratele Arabe Unite și aproape 500 din Israel și Palestina. În total, aproape 4.200 de români au cerut asistență consulară în ultimele zile.

Primii români întorși din Dubai au aterizat pe Aeroportul Otopeni după miezul nopții.

Bărbat: „A fost o loterie, am pariat la propriu pe fiecare avion, cred că 3-4 rezervări am făcut, ne mai și gândim dacă le mai putem anula sau nu, dar nici că mai contează. Până am ajuns acasă n-a fost altceva decât o conștientizare cât de senin e cerul României și cât de plăcut e să ajungi”.

Estimările oficiale ale autorităților noastre indică un număr de 750 de cetățeni din Emiratele Arabe Unite care s-au întors pe rute comerciale, la care s-ar adăuga 120 în cursul zilei.

Alți aproape 500 au revenit în siguranță din Israel și Palestina. Pentru ei au fost organizate curse speciale in cadrul repatrierii asistate care a însemnat însoțirea până în Egipt de către echipele diplomatice.

Călător: „Au existat acele momente când am crezut că n-o să mai ajungem acasă.”

Pentru Sorina, care a plecat pe cont propriu din Qatar la Riad, călătoria a fost foarte obositoare, pe șosele slab luminate și ploaie torențială.

Sorina Suleiman, româncă din Qatar: „Eu am ajuns în Roma. Toată lumea este speriată, în continuare, foarte mulți români se organizează să plece”.

În Qatar, 370 de persoane sunt în atenția consulară, spune ministrul de Externe, Oana Țoiu: „Dacă vor opta către transfer terestru spre Riad, va fi terestru, pe care îl vom organiza împreună cu autocare, pentru a avea acces facil la punctele de trecere”.

Câțiva români s-au cunoscut la hotel în capitala Qatarului, Doha, și s-au organizat singuri ca să revină spre casă, prin Turcia.

Miriam si Gabriel: „(el) Am plecat ieri din Doha și am ajuns în Istanbul, acum ne simțim în maximă siguranță / (ea) Suntem fericiți că suntem tot mai aproape de casă”.

Mai sunt încă mulți români blocați în zona de conflict care speră să se poată întoarce cât de curând acasă, în siguranță.

Lelius Gheorghe Nica (Doha): „Suntem un grup de români in Doha, situația este destul de tensionată aici, alerte sunt în fiecare zi, explozii, probabil interceptări ale rachetelor în fiecare zi se aud. Mulți dintre ei vor să plece cu orice preț, dar nu au cum, pentru ca aeroportul este închis”.

Iuliana Costea (Doha): „S-au primit alerte pe telefon, autoritățile ne informau să nu părăsim hotelul. Starea de spirit a fiecăruia este destul de rea. Așteptam cu toții cu nerăbdare să ajungem acasă”.

Potrivit Ministerului de Externe, reprezentanțele diplomatice din zona de conflict au înregistrat aproape 4.200 de solicitări de asistență consultară.