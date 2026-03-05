Site-ul TMZ, dedicat ştirilor despre celebrităţi, a raportat că Britney Spears a fost arestată sub acuzaţia de conducere a automobilului sub influenţa alcoolului.

Potrivit înregistrărilor privind arestarea, consultate de jurnaliştii de la Press Association, interpreta piesei "Toxic", în vârstă de 44 de ani, a fost arestată pe 5 martie.

Artistei i-a fost atribuit un număr pentru dosarul de arestare, iar evidenţele Poliţiei o menţionează ca fiind de sex feminin şi aparţinând rasei albe.

Site-ul TMZ raportează că vedeta pop a fost reţinută miercuri seară la ora locală 21:30 (05:30 GMT) şi arestată de biroul şerifului joi, în jurul orei locale 03:00.

A fost eliberată din închisoare joi dimineaţă, în jurul orei locale 06:00.

În 2007, cântăreaţa americană, născută în statul Mississippi, a evitat un proces pentru fugă de la locul accidentului prin plata unor despăgubiri, după ce paparazzii au fotografiat-o pe Britney Spears intrând cu maşina proprie într-un alt vehicul în timp ce încerca să parcheze într-o parcare din California şi plecând apoi de la faţa locului după ce a examinat pagubele suferite de automobilul ei.

Arestarea sa de joi vine la puţin timp după ce vedeta pop şi-a vândut drepturile asupra catalogului său muzical în februarie către compania de publishing muzical Primary Wave, contra unei sume ce nu a fost deocamdată dezvăluită.

Tranzacţia a fost efectuată după ce tutela de 13 ani sub care s-a aflat Britney Spears, instituită în 2008, care a controlat deciziile sale profesionale şi financiare, a luat sfârşit în 2021.

După ce a recâştigat controlul asupra carierei sale, Britney Spears a lansat o piesă în colaborare cu Elton John în 2022 şi a colaborat ulterior cu Will.i.am, membru al grupului Black Eyed Peas, la un single intitulat "Mind Your Business", lansat în 2023.

Pe parcursul carierei sale, vedeta americană a avut şase piese care au ajuns pe prima poziţie în topul single-urilor din Regatul Unit şi opt albume în Topul 10 al albumelor din această ţară.

În Statele Unite, ea a avut patru piese în fruntea topului Billboard Hot 100.

A colaborat şi cu staruri precum Madonna, Iggy Azalea şi Backstreet Boys.

În 2024, artista pop a declarat că "nu va reveni niciodată în industria muzicală" şi a pus capăt speculaţiilor despre un posibil nou album prin intermediul unui mesaj distribuit pe Instagram.

Britney Spears şi-a lansat volumul de memorii, "The Woman In Me", în 2023, despre care presa americană afirmă că urmează să fie adaptat într-un film.

Ea a câştigat şi un premiu Grammy la categoria "cea mai bună înregistrare dance" cu piesa "Toxic" şi a primit de-a lungul anilor alte şapte nominalizări, având în palmares şi patru Brit Awards.