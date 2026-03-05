Prețurile au urcat cu încă 9 bani pe litru, atât pentru motorină, cât și pentru benzină. De la Guvern, vin însă asigurări că se pregătesc măsuri pentru limitarea creșterilor. Între timp, a fost adoptat proiectul pentru reglementarea prețului gazului, astfel încât din aprilie facturile să nu fie mai mari ca acum.

Prețurile afișate la benzinării au urcat cu încă 9 bani, după scumpirea de 15 bani din ziua anterioară. În București, cel mai ieftin tip de benzină este 8,20 lei, iar motorina depășește 8,50 de lei. La unele benzinării ajunge și la 8,6 lei.

La Guvern se pregătesc mai multe măsuri, pentru limitarea creșterii prețurilor, din cauza războiului din Iran. Se ia în calcul inclusiv reducerea accizelor.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Lucrăm pe cel puțin cinci scenarii de lucru, de la fiscalitate, până la noi rute de aprovizionare, modificări de contracte comerciale, redeschiderea unor noi capacități de rafinare și procesare a produselor petroliere, anumite modificări în spațiul fiscal, lucram ca să limităm la maxim impactul negativ asupra tuturor”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Speranța e ca într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă, să se deschidă circulația prin strâmtoarea Ormuz, în așa fel încât petrolierele și sistemul de aprovizionare global să reintre într-un circuit normal, predictibil, facem ceea ce ține de Guvern, de ministerele implicate, pentru a limita aceste efecte”.

Ministrul Energiei a arătat și că, din cauza scumpirii țițeiului pe piețele internaționale, prețurile la benzinăriile din România au crescut mai puțin decât în alte țări: la noi cu 20 de bani, în medie, față de aproape un leu în Germania și chiar peste 1 leu în Italia.

Guvernul a plafonat prețul gazelor

În ședința de Guvern a fost adoptat și proiectul prin care prețul gazului va fi reglementat, începând din aprilie, pentru un an. Astfel, producătorii vor fi obligați să vândă cantitățile destinate populației la cel mult 110 lei/MWh, față de 120 de lei cât era până acum. Vor fi cantități alocate prioritar pentru acest segment. Și apare și o marjă de furnizare de maximum 15 lei/ MWh. Cum tarifele de transport și distribuție sunt fixe, estimările Ministerului Energiei sunt că prețul din facturi va fi de cel mult 0,31 de lei pe kwh, adică nu vom plăti mai mult decât acum.

Mecanismul ar urma să ne protejeze și de posibile scumpiri din cauza războiului din Iran, pentru că și prețul gazului pe piețele internaționale aproape că s-a dublat în ultimele zile.