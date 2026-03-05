Haideţi se ne uităm la un mușchi extrem de întins - îl găsim pe suprafața gâtului, dar și pe partea inferioară a feței.

Indiferent cum arată fața, acest mușchi îmbătrânește accelerat, de cele mai multe ori din motive genetice. Şi atunci, ce putem face ca să rezolvăm "estetic" problema?

Activitatea fizică e vitală fiecărei celule. Grație mișcării, totul funcționează perfect. Mușchii devin mai mari și mai puternici, prin sport. Cu o excepție însă.

Excepția se numește mușchiul platysma. Este un mușchi lat și foarte subțire, pe toată suprafața gâtului, inserat pe față, pe linia buzelor. Nu putem să facem exerciții fizice ca să-l menținem în stare bună.

Colagenul este cea mai des întâlnită proteină din organismul uman, inclusiv sub piele se regăsește. De structura acestei substanțe depinde aspectul tânăr al fiecăruia dintre noi.

Timpul și soarele o agresează constant. Pentru protecția colagenului folosim creme cu factor UV - tot anul.

Iar cremele solare devin astfel cele mai bune împotriva îmbătrânirii. Dar cremele solare nu acționează la nivelul mușchilor. Nu există nicio metodă neinvazivă de a proteja gâtul de trecerea timpului.

Andrei Pantazi, medic primar chirurgie plastică: ”Nu intră crema la acest mușchi, nu putem face după părerea mea nimic să putem acționa, efectiv se lasă prin gravitație și nu avem ce să-i facem, acel mușchi trebuie liftat”.

Ina Petrescu medic primar chirurgie reconstructivă: ”Să ştiţi că nicio procedură minim invazivă că vorbim de radiofrecvență, că vorbim de injectări cu substanțe bio-revitalizante. Nu vor avea un rezultat ca la un deep neck lift pentru ca noi intrăm și tratam acest muşchi, platysma”.

Cel mai performant tratament se numește deep neck lift, adică lifting de gât în plan profund. Structurile gâtului rămân naturale. Nu au aspect de... operat. Ce înseamnă liftarea în plan profund?

Ina Petrescu medic primar chirurgie reconstructivă: ”Ceea ce diferă este nivelul unde se lucrează. Pielea este decolată minim 2 degete, apoi se intră în profunzime, se intră sub fascia mușchilor, și acolo se lucreză. Iar la nivelul gâtului se intră sub mușchiul platysma. Și, în plan profund, totul se ancorează, se fixează în plan vertical. Pielea care e şi ea în exces se îndepărtează la final”.

Pentru că medicii acționează profund, sub nivelul mușchilor, rezultatul estetic al intervenției la nivelul gâtului poate să dureze 15 ani.