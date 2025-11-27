Medic stomatolog: Îngrijirea dinților începe încă din primul an de viață. Dinții de lapte pot dezvolta probleme grave

Pasta de dinți trebuie să conțină fluor, indiferent de vârstă, iar îngrijirea danturii unui copil începe încă de la apariția primului dinte, adică în primul an de viață.

Contrar percepției comune că „sunt doar dinți de lapte și se schimbă”, aceștia pot dezvolta probleme grave, cu impact asupra sănătății generale și, ulterior, asupra dinților permanenți.

Dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog, președinta Societății Naționale de Stomatologie Pediatrică din România: „Trebuie să ne îngrijim dantura chiar din momentul în care apare primul dinte. Iar dinții de lapte au și ei dreptul la toate tratamentele, ca și dinții permanenți. Au nerv, pot avea afecțiuni, pot avea carii, pot avea diverse probleme de sănătate. Practic, acele pete care apar sunt tot un fel de carii incipiente. Apar și la adulți – din cauza tartrului, din cauza acizilor – dar la copii această formă de demineralizare este tot o carie. Poate avea un aspect diferit, poate evolua diferit, poate duce la complicații mult mai severe. Dar este tot o carie. Dacă nu sunt tratate, apar complicațiile, iar acestea pot fi diverse. Când nu mergem la medic atunci când apare o carie, fie la un dinte permanent, fie la un dinte temporar, ea are o evoluție nefavorabilă. Va ajunge și la nerv, și atunci vom avea dureri și tot felul de infecții. Părinții tind să considere că dinții de lapte se schimbă și nu merită foarte, foarte multă atenție și îngrijire. Pe de altă parte, există aceste tendințe de a da copilului de mâncare ori de câte ori solicită, alăptatul la cerere până la vârste destul de înaintate. Este un trend al alăptatului la cerere. Înseamnă inclusiv noaptea: dacă se trezește copilul și plânge și are un disconfort imediat, el este alăptat. Și atunci, dacă are ghinionul să aibă deja și niște dințișori erupți – și ce dințișori or să fie pentru început? Incisivii – sigur că ei vor continua să fie acoperiți noaptea de un strat de lapte. Iar stratul acela de lapte, sigur, este hrană pentru bebeluși, dar este în egală măsură hrană pentru bacteriile producătoare de carii. Bacteriile acelea mănâncă ce rămâne din lăptic, fie el și matern; orice lapte este hrană și pentru bebe, și pentru bacterii. Și atunci bacteriile acelea au ca produși de metabolism acizii. Mănâncă, la rândul lor – ca să zicem așa, plastic – dințișorii, și lucrurile se desfășoară într-un fel de cerc vicios: cu cât avem mai multe bacterii, cu atât vor fi mai agresive și, înainte să ne dăm seama, o să avem niște carii complicate, care ne vor pune probleme foarte serioase la vârste foarte mici”.

Dar alăptarea este extrem de benefică pentru copil și indicată. Atunci ce poate face mama?

Dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog, președinta Societății Naționale de Stomatologie Pediatrică din România: „Poate să respecte niște reguli de igienă a alimentației și de igienă oro-dentară. Bebelușul ar trebui, cel puțin de când începe să aibă dințișori – asta în mod standard; deși bebelușii sunt fiecare diferiți în felul lor –, dar, în mod standard, putem spune că de pe la vârsta de 6 luni ne putem aștepta să erupă primii dinți. Și atunci ar trebui să ne străduim, pe cât se poate, să culcăm bebelușul cu dinții curați. Iar cu „dinții curați” înseamnă cu dinții periați, folosind diverse dispozitive și folosind pastă de dinți. Pasta de dinți este benefică pentru orice individ, pentru orice dinte, la absolut orice vârstă, începând de la erupția primului dințișor. Și mai e un lucru foarte, foarte important: pasta de dinți trebuie să conțină fluor. Nu o spun eu, o spun forurile internaționale, care se bazează pe cercetări științifice riguroase.

Circulă, din păcate, această tendință, acest zvon încurajat în mediul online – foarte mult am observat – prin care se susține că fluorul trebuie evitat cu orice preț, mai cu seamă la copilul mic. Este total greșit din punct de vedere științific. Fluorul este tot ce se poate întâmpla mai bun pentru protecția dinților”.

Practic, ne puteți explica puțin care este rolul fluorului, de fapt? De ce nu trebuie evitat?

Dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog, președinta Societății Naționale de Stomatologie Pediatrică din România: „Rolul fluorului în pastele de dinți este acela de a contracara efectul de demineralizare al acizilor produși de bacterii. Practic, fluorul din pasta de dinți oferă o sursă de remineralizare dinților care suferă un proces iminent de demineralizare de câte ori mâncăm. Dinții noștri sunt supuși unui proces de agresare prin producție de acizi – indiferent de vârstă, și inclusiv pentru bebeluși e valabil. De pildă, dacă ne trezim dimineața și ne-am spălat pe dinți înainte de a mânca, avem o șansă mai bună ca dinții noștri să fie protejați de acest atac acid pe parcursul micului dejun și imediat după. De preferat ar fi ca dinții să fie curați când plecăm la culcare, nu imediat după masă, pentru că o perioadă de timp saliva are nevoie să neutralizeze acizii din mâncare. Apoi plecăm la somn cu o igienă foarte bine făcută, cu dantura gata pregătită pentru perioadele de somn, când lucrurile se pot agrava dacă nu este totul bine curățat”.

