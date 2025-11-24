Scannerul facial, instrumentul-cheie al lucrărilor dentare perfecte. Elimină complet erorile umane

Medicul stomatolog calculează orice lucrare dentară cu ajutorul unei scanări faciale. În felul acesta, sunt excluse erorile umane.

Cum zâmbesc, cum mănânc, cum vorbesc? Mușchii faciali importanți ne ajută să fim noi. Acești mușchi faciali pot fi evaluați obiectiv înaintea intervențiilor stomatologice.

Protocolul stomatologic digital înseamnă un plan de tratament complet predictibil. Medicii văd cu ajutorul computerului tomograf toate oasele faciale. Prin scannerul intra-oral - aspectul 3D al cavității orale.

Mai nou, scannerul facial înregistrează fața pacientului. Și completează imaginile, care vor ghida viitoare lucrări dentare perfect adaptate.

Dr. Bogdan Brănescu, medic estetică dentară: Scannerul facial este un dispozitiv extra-oral cu ajutorul căruia înregistrăm fața pacientul și cu ajutorul unui scanner intra-oral cu poze și radiografii CBCT creăm un pacient virtual cu ajutorul căruia facem un tratament corect și exact. Le putem arăta diferiți garnituri de dinți inițial chiar înainte de a ne apuca de lucrare.

Dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: Facem un video de câteva secunde astfel încat să avem o perspectivă pe softurile de planificare a cazului și a lucrării viitoare, inregistrăm fața si avatarul pacientului pt un plan previzibil.

Practic, lucrările dentare sunt calculate și programate de către medic pe avatarul pacientului.

Dr. Dan Gabriel Gruia, medic stomatolog implantologie: Se face o corelare între cele 2 scanări astel încât putem să vedem situașia intraoral si extraoral pacientului cu arcadele și buzele, care le înconjoară, pt a realiza o lucrare care să umple culoarul dentar și spațiul pt dinși.

Avatarul pacientului e util când lipsesc câțiva dinți ori lipsesc toți dinții. Fară această programare virtuală, medicul nu ar fi avut reperele funcționale ale pacientului.

