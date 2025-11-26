Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reținut, după ce ar fi agresat o tânără

26-11-2025 | 20:28
Bărbat arestat
Getty Images

Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut.

Bărbatul este plasat sub control judiciar în alt dosar, unde este acuzat de ameninţare şi distrugere.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti – Biroul Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind un bărbat de 53 de ani, din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală”, a transmis, miercuri seară, IPJ Argeş.

Sursa citată a precizat că incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 5 septembrie.

”În timp ce bărbatul se deplasa cu autoturismul personal pe autostrada Curtea de Argeş – Piteşti, având ca pasageră o femeie de 24 de ani, din municipiul Piteşti, care îl însoţea, în vederea unei posibile angajări, ar fi oprit autoturismul într-o zonă izolată, pe un câmp. În aceste împrejurări, prin constrângere, acesta ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

”Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz iar persoana vizată, beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de legea penală şi de prezumţia de nevinovăţie. Bărbatul este de asemenea cercetat într-un alt dosar aflat în instrumentarea Secţiei nr. 4 Poliţie Piteşti, pentru infracţiunile de ameninţare şi distrugere fapte săvârşite la data de 23.11.2025. În acel caz, acesta a fost reţinut şi ulterior plasat sub control judiciar”, au precizat poliţiştii.

Potrivit www.epitesti.ro, citat de News.ro, bărbatul este medic stomatolog.

Sursa: News.ro

