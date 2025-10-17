Ingredientele viitorului care ajută corpul să facă față stresului. Ce sunt nootropicele și adaptogenii

Doctor de bine
17-10-2025 | 08:23
stres munca
Shutterstock

Ingredientele care ajută organismul să se adapteze stresului. Se numesc nootropice și adaptogene. Viața în secolul XXI se desfășoară după alte criterii și cu alte priorități.

 

autor
Andreea Groza

Cum va arăta mâncarea viitorului? Consumatorii se îndreaptă și spre ingrediente funcționale, cu efecte pozitive pentru sănătate: nootropice și adaptogeni. Acestea nu mai apar doar în suplimentele alimentare, ci și în băuturi funcționale sau gustări.

Nootropicele, cunoscute ca tonice pentru creier, sunt o categorie de plante care sprijină funcțiile cognitive, concentrarea, memoria și inteligența.

Cuvântul „nootropic” provine din greaca veche și, în traducere liberă, înseamnă „a modela mintea”. Fiecare nootropic are o compoziție chimică unică, dar toate conțin compuși activi și antioxidanți care susțin sinteza și funcționarea neurotransmițătorilor din creier.

Ce sunt adaptogenii

Fitonutrienți capabili să ajute organismul să se adapteze stresului fizic și emoțional. Plantele cu efect adaptogen cresc nivelul de energie și combat orice formă de oboseală, ne dau echilibru și vitalitate. Termenul „adaptogen” a fost introdus în anii ’40 de un om de știință rus și are ca obiectiv funcționarea optimă a axei hipotalamus-hipofiză-suprarenale, care controlează secreția de hormoni de stres precum cortizolul și adrenalina.

Cele mai cunoscute plante cu beneficii pentru sănătate sunt rhodiola, ashwaganda, ginkgo biloba și ginseng. Rhodiola este renumită din antichitate pentru proprietățile ei revitalizante, a fost folosită de vikingi, de sportivi și chiar de astronauți. Asigură echilibru psihic, forță fizică, rezistență împotriva stresului și oboselii, vitalitate și longevitate.

Ashwaganda este planta minune din medicina ayurvedică, celebră pentru efectul ei antiinflamator. Crește forța și rezistența fizică, combate insomnia, reduce stresul și anxietatea. Numit și „ginseng indian”, acest arbust cu fructe portocalii este folosit în fitoterapie pentru virtuțile antioxidante și de liniștire a spiritului.

Ginkgo biloba e un conifer majestuos, care poate atinge 40 m înălțime și are frunzele în formă de evantai. Din ele, din aceste frunze, se obține un extract cu puteri magice: ușurează și ameliorează circulația periferică, are acțiune anticoagulantă și antiagregantă – adică fluidizează sângele și împiedică formarea de cheaguri –, crește oxigenarea creierului, încetinește îmbătrânirea celulară, îmbunătățește funcțiile cerebrale, stimulează memoria și concentrarea.

Combinația dintre adaptogeni și nootropice aduce beneficii pentru sănătate: mai multă energie și vitalitate, mai puțin stres și anxietate, somn odihnitor, memorie, concentrare și imunitate la cote maxime.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 17-10-2025 08:23

