Vremea azi, 11 august. Stres termic accentuat în cea mai mare parte din țară. Zona unde se vor înregistra maxim 25 de grade

Vremea
11-08-2025 | 09:06
Luni canicula persistă în sud-vestul și în sudul României, iar în Oltenia se ating 41 de grade la umbră și stresul termic va fi accentuat.

În rest, temperaturile scad și se vor apropia de normalul perioadei iar în Bucovina vor fi 25 de grade. Avem vreme bună, dar și câteva averse în zonele de deal și de munte din Muntenia, în nord-estul Olteniei, dar și în sudul și în estul Transilvaniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi cu soare și temperaturi ridicate. În Bărăgan o să avem caniculă, 36 de grade și un aer greu de respirat.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță vreme călduroasă, 33 de grade în termometre și câteva averse în zonele deluroase. Vântul crește în intensitate și va ajunge la viteze de până la 70 km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi suportabile: 25 de grade la Suceava și cel mult 29 de grade la Vaslui.

Caniculă
Cod roșu de caniculă în două județe. Temperaturile vor ajunge până la 41 de grade

Soare și atmosferă plăcută găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile scad cu 6...7 grade față de duminică și la amiază vor fi 31 de grade la Satu Mare.

În vestul României temperaturile scad față de duminică, dar vremea rămâne foarte caldă și la amiază vor fi în jur de 34 de grade. Norii apar destul de rar, nu sunt semne de ploaie, iar vântul va crește în intensitate pe parcursul zilei.

În Transilvania este răcoare acum dimineața, mai ales în depresiuni. Apoi se încălzește treptat și temperaturile ajung la 34 de grade, pe la Alba Iulia. După-amiaza vin câteva averse în estul provinciei.

În Oltenia soarele dogorește toată ziua și la amiază se ating 40 de grade la umbră, iar căldura devine sufocantă. Disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar în zonele de deal vin și câteva averse.

În sudul României găsim soare arzător. Avem caniculă și 38 de grade în Lunca Dunării, iar către seară o să plouă pe suprafețe restrânse, în zonele de deal și de munte.

Vremea în București

În București, luni, temperatura aerului scade ușor, dar nu scăpăm de caniculă. La amiază se ating 36 de grade, vântul bate cu 40...45 km/h, iar spre seară s-ar putea să vină o ploaie rapidă de vară.

Vremea la munte

La munte vor fi perioade cu averse torențiale în Carpații Meridionali și în jumătatea de sud a Carpaților Orientali. Se pot acumula peste 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea la mare

La mare se anunță o zi frumoasă, cu 32 de grade în aer și un stres termic ridicat. Vântul ajunge la viteze de 50 km/h, iar apa mării va avea în jur de 26 de grade.

