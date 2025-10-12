Durerile de cap sau de burtă ale copiilor pot ascunde anxietate, stres emoțional și dificultăți de adaptare la școală

12-10-2025
30% din durerile de burtică în cazul copiilor și adolescenților nu au cauze interne. Se numesc somatizări. Copilul simte real durerea, dar durerea e dată de suferința emoțională.

Andreea Groza

De obicei, aceste dureri sunt însoțite de dificultăți școlare. Trebuie investigate motivele.

Indiferent de rezultatele școlare ale copilului, părinții au două obiective acasă. Ni le explică psihologul clinician Mariana Demeter:

Mariana Demeter, psiholog clinician: „Alocăm atenție, alocăm timp de calitate copilului, suntem interesați cum a fost la școală. Mulți copii sunt introvertiți și nu vor vorbi, părinții să le fie alături ca să devină cât mai deschiși emoțional. Este aliatul tău. Copilul simte un sprijin în familie, acolo va primi tot timpul validare, indiferent de rezultatele școlare.”

Dificultățile școlare nu înseamnă că adolescentul ori copilul nu au interes ori nu pot. Medicii ne spun că, odată ce constatăm dificultăți școlare de orice tip, trebuie investigată cauza. Amână tot ce înseamnă pregătire pentru școală, găsesc scuze pentru orice. Și au diverse dureri – de cap, de burtică. De cele mai multe ori, așa vorbesc despre anxietate.

copil padure
Oamenii din Mărășești dau vina pe primărie pentru copilul omorât de câinii maidanezi. Municipalitatea îi acuză pe localnici

Dr. Anca Rusu, medic specialist psihiatrie pediatrică: „Întotdeauna trebuie să ne gândim când un copil nu are rezultate la învățătură, atât poate el. Părinții să aducă copilul la un consult simplu, de multe ori sunt cazuri lejere și gestionabile. Sunt cazuri în care un copil nu are nimic și pe raportul medical va scrie control medical de rutină. Nu e obligatoriu să ai diagnostic de psihiatrie doar pentru că ai fost la psihiatru.”

Medicul psihiatru îi măsoară copilului coeficientul de inteligență. Dar, de cele mai multe ori, dificultățile școlare însoțite și de așa-numitele somatizări arată anxietate. Somatizările înseamnă dureri de burtă, dureri de cap sau orice durere fizică, care nu are cauze organice:

Dr. Anca Rusu, medic specialist psihiatrie pediatrică: „Sunt reale și se simt dureri de burtă, dureri de cap și orice alte dureri în corp și nu dau randament la școală, dar pot avea un coeficient de inteligență foarte bun.”

Anxietatea se tratează și la vârstă mică, cu ajutorul medicului psihiatru și al psihologului.

