Locul 1 în Europa la boli cardiovasculare: dieta românilor este tot mai încărcată de grăsimi nesănătoase

29-08-2025 | 19:24
Românii mănâncă din ce în ce mai multe grăsimi. Am ajuns să consumăm peste 100 de grame de grăsimi zilnic, însă mare parte dintre ele vin din alimente procesate și de slabă calitate.

Larisa Antal

Așadar, depășim cu mult media zilnică de 60 de grame de lipide, recomandate de OMS, iar asta se reflectă în starea de sănătate a populației.

Suntem primii în Europa la bolile cardiovasculare și tot mai mulți români au probleme cu greutatea.

În ultimii ani meniul românilor a devenit tot mai bogat în grăsimi.

În cinci ani, am ajuns să consumăm de la 90 de grame de lipide, într-o zi, la peste 100 grame. Asta înseamnă că două linguri de ulei în plus pe zi față de 2019.

În mod normal, după recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, ar trebui ca grăsimile să reprezinte 35% din totalul caloriilor zilnice. Adică, în jur de 65-75 de grame pe zi.

Diferența de mai bine de 30 de grame de lipide consumate de un român într-o zi, față de recomandările specialiștilor, este semnificativă. Este ca și cum am mânca încă un fel principal de mâncare sau o gustare consistentă. Cele 30 de grame de lipide se găsesc ușor într-o porție de cartofi prăjiți sau o jumătate de tabletă de ciocolată.

Ajungem la această cantitate mare pentru că nu știm că aproape toate alimentele conțin grăsimi, chiar și cele dulci. Suntem obișnuiți să le luăm în calcul doar pe cele evidente.

Totuși, au foarte multe grăsimi și alimentele procesate, conservele, chipsurile și chiar și ciocolată și biscuiții. Multe dintre ele sunt bogate în grăsimi trans, periculose pentru organism.

Grăsimile sunt foarte importante în alimentația noastră și nu trebuie sub nicio formă să le excludem, însă trebuie consumate cu limită. Există și grăsimi bune, recomandate de medici, pe care le putem lua din avocado, nuci, și ulei presat la rece, de pildă. Acizii grași, în schimb, sunt extrem de periculoși.

Lygia Alexandrescu, specialist în alimentaţie: ”Se văd în calitatea digestiei. Apare balonarea, apare constipație. Apoi ne facem analizele de sânge vedem colesterol mare, trigliceride mărite. Stare de oboseală, calitate proastă de somn. Deci boala cardiovasculară. Din păcate suntem pe locul 1 la boală cardiovasculară în Europa, nediagnosticată la timp și fără prevenție”.

Alimentația românilor s-a degradat și din cauza prețurilor în creștere, din ultimii ani, care i-au făcut pe mulți să se îndrepte spre alimente de slabă calitate bogate în grăsimi nesănătoase.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 29-08-2025 19:23

