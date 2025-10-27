Fertilitatea feminină depinde de vârsta ovulelor. După 37 de ani, șansele de a deveni mamă scad lună de lună

Apariția sarcinii depinde de vărsta celulelor reproducătoare feminine. Cu cât acestea sunt mai tinere, cu atât șansa ca embrionul să fie sănătos e mai mare.

Câte celule mai sunt în ovare? Medicul specialist în fertilitate poate aprecia cantitate acestora. Dar chiar dacă sunt suficiente și vârsta femeii depășește 37 de ani, dintre acestea puține sunt capabile să facă un embrion sănătos. Explicăm.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog: Femeia se naște cu un număr de foliculi ovarieni, ca și cum ar avea un coș cu ouă. Acești foliculi conțin celule reproducătoare și stau în ovare de la naștere până le folosim, să vină menstruația sau să apară un bebeluș. Femeia deci prin fiecare an care trece, pierde celule bune, care ovulează primele la 20-28 de ani, și rămân în ovare cele mai puțin bune. De aceea, noi sfătuim femeile să rămână însărcinate între 20-28 de ani pentru că atunci e cea mai mare capacitate reproducătoare.

De ce este dificil să obții o sarcină după 35 de ani

Până la 30 de ani, cele mai multe celule din ovare sunt normale genetic și vor forma un embrion sănătos. Ulterior, rămân puține și de calitate slabă.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog: După 35 de ani, dar în special după 37 de ani, calitatea scade mult și chiar dacă se formează embrioni, eu nu au puterea să se lipească în uter și să ducă la o sarcină. Femeia cu rezervă ovariană bună la 37 de ani, rămâne mai greu însărcinată și are un risc mai mare de avort spontan.

După 37 de ani, fiecare lună care trece contează pentru capacitatea reproducătoare. Fie că vorbim de o sarcină apărută spontan ori de fertilizare umană asistată.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog: După vârsta de 37 de ani, fiecare lună pe care o pierdem în a concepe contează, pierdem foliculi accelerat, și rata la fertilizare in vitro scade de la 37-39 de ani, nu știm de ce, există doar statistici mondiale. De aceea, noi sfătuim femeile să nu amâne să rămână însărcinate.

Aveți până în 35 de ani și nu apare sarcina într-un an, aveți nevoie de analize, care apreciază capacitate reproducătoare. După 35 de ani, dacă sarcina nu apare în 6 luni, mergeți la medic specialist în fertilitate. Și nu pierdeți timpul. Prima analiză este spermograma. Celelate analize privesc femeia:

Dr. Florentina Velea, medic ginecolog: Ne gândim sa vedem rezerva ovariană, ovarul, cât de fertilă mai este femeia, vedem hormnii ovarieni, hormonii tiroidieni. După 35 de ani facem teste suplimentare, testăm embrionul pe care am reușit să îl obținem.

La sarcina naturală, dar și la FIV, contează vârsta celulelor reproducătoare. Vârsta acestor celule este identică cu vârsta viitoarei mame. Celulele reproducătoare nu pot fi tratate cu medicamente sau cu intervenții medicale să devină viabile.

