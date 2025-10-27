Vremea de azi, 27 octombrie. Un nou val de ploi ajunge în vestul și nordul țării, la munte sunt așteptate ninsori

Luni în prima parte a zilei apar ploi slabe în Dobrogea, în Muntenia și pe suprafețe mai restrânse în Oltenia, în Transilvania și în jumătatea de sud a Moldovei.

Spre seară, un nou val de ploi pătrunde în vestul și în nord-vestul țării și va cuprinde majoritatea zonelor. În nord-vestul, centrul și sudul României, vântul va ajunge la viteze de 40...50 km/h, iar maximele vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 17...18 grade în sud și în sud-vest.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan înnorările persistă dimineața, vin și câteva ploi, dar mai târziu apare și soarele, iar temperaturile scad ușor.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează și o să plouă pe suprafețe restrânse, mai ales în prima parte a zilei. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile scad cu 3...4 grade față de ieri.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori dar fără ploi, și temperaturi de până la 16 grade la Iași și la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea rămâne frumoasă până spre seară. Atunci se adună norii și o să plouă, mai ales pe timpul nopții, iar vântul o să bată cu 40...50 km/h. Maximele vor ajunge la 12 grade.

Și în ținuturile vestice o să plouă diseară și la noapte. Până atunci, avem o zi cu soare și temperaturi care ajung la 14 grade.

Se îmbunează vremea și în Transilvania. Acum dimineața mai sunt ceva înnorări și ploi în unele zone, însă după prânz se arată soarele și se mai răcorește puțin.

Sud-vestul țării are parte de soare și atmosferă plăcută, dar spre seară se înnorează și o să plouă, mai ales pe timpul nopții. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 18 grade.

Și în ținuturile sudice se anunță vreme bună, însă acum dimineața mai sunt ceva înnorări și ploi slabe. Vântul suflă cu 40...50 km/h și se încălzește ușor.

Vremea în București și la munte

În București, înnorările persistă în prima parte a zilei, mai vin câteva ploi slabe si vântul va fi mai insistent. Mai târziu, norii se împrăștie treptat și, după prânz, se vor înregistra în jur de 17 grade. La noapte se innorează din nou insă NU sunt anuntate ploi.

La munte, pe parcursul zilei se anunță vreme bună și câteva ploi pe suprafețe restrânse, însă mai târziu se înnorează treptat în toate masivele. O să plouă local, iar la altitudini de peste 1.400 de metri se anunță ninsori și lapoviță. Vântul crește în intensitate în nordul Carpaților Orientali, unde vor fi rafale de peste 70...90 km/h. Temperaturile din stațiuni scad ușor.

