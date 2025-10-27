Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator
Un spectacol cu mii de drone și multe artificii, organizat în provincia chineză Hunan, a stabilit două recorduri mondiale.
Primul s-a datorat numărului impresionant de aparate care au participat la zbor.
16 mii de drone, fiecare încărcată cu câte zece artificii, au zburat într-o sincronizare impresionantă, pentru a crea imaginea unui copac uriaș.
Au fost coordonate de pe un singur calculator, element care i-a asigurat acestui spectacol un al doilea loc în Cartea Recordurilor.
Chinezii au câștigat experiență la acest capitol. Și reușesc să ofere lumii întregi unele dintre cele mai uluitoare spectacole.
Sursa: Pro TV
27-10-2025 08:04