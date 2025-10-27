Două recorduri mondiale în China: show cu 16.000 de drone sincronizate, controlate de pe un singur calculator

Un spectacol cu mii de drone și multe artificii, organizat în provincia chineză Hunan, a stabilit două recorduri mondiale.

Primul s-a datorat numărului impresionant de aparate care au participat la zbor.

16 mii de drone, fiecare încărcată cu câte zece artificii, au zburat într-o sincronizare impresionantă, pentru a crea imaginea unui copac uriaș.

Au fost coordonate de pe un singur calculator, element care i-a asigurat acestui spectacol un al doilea loc în Cartea Recordurilor.

Chinezii au câștigat experiență la acest capitol. Și reușesc să ofere lumii întregi unele dintre cele mai uluitoare spectacole.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













