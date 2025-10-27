Incident spectaculos în SUA: un avion militar a aterizat de urgență pe autostradă, evitând la limită o mașină

Un avion militar a fost cât pe ce să lovească o mașină pe o autostradă din statul american Oklahoma.

Aparatul de zbor a aterizat forțat pe carosabil și a ratat la mustață mașina care avea camera de bord pornită.

Un motor i-a cedat în timpul zborului și, în cădere, a lovit un stâlp de electricitate, apoi a provocat un incendiu.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Însă șoferul și militarii de la bord s-au ales cu o sperietură zdravănă.



