Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.

Poliţia Română transmite că utilizarea şi folosirea necorespunzătoare a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice s-a soldat cu incidente urmate de autoaccidentarea persoanelor care le-au folosit, cât şi a celor aflate în raza de acţiune iar pentru prevenirea unor eventuale situaţii de urgenţă generate de folosirea acestor obiecte şi minimalizării incidentelor cu urmări grave, reaminteşte tuturor cetăţenilor câteva măsuri specifice.

Potrivit autorităţilor, persoanele fizice nu au voie să achiziţioneze şi să folosească decât materiale pirotehnice din categoria F1, respectiv articole de divertisment care prezintă risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil. Acestea sunt destinate utilizării în spaţii restrânse şi în interiorul clădirilor cu destinaţie de locuinţă. Din această categorie NU FAC PARTE petardele sau bateriile de petarde luminoase.

Recomandări pentru utilizarea în siguranță

”Se pot folosi articole pirotehnice, pentru divertisment, numai după ce s-au asigurat măsuri de protejare a persoanelor, bunurilor, animalelor şi mediului. Se recomandă supervizarea de către o persoană cu experienţă”, subliniază Poliţia Română. De asemenea, deţinerea şi utilizarea materialelor pirotehnice, de către persoanele fizice este permisă pe tot parcursul anului.

Persoanelelor fizice le este interzisă prepararea, producerea sau experimentarea materialelor pirotehnice.

Poliţia explică şi în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice:

• Între orele 24:00 si 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

• la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

• la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţile electrice de înaltă tensiune, locuri de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, instalaţii de gaze;

• la o distanţă mai mică decât cea prevazută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

• în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

• pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

• la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri. Nerespectarea prevederilor de mai sus este contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 3.000 şi 6.000 de lei.

”Aşadar, pentru sărbători de iarnă liniştite, alături de familie, fără vizite la spital din cauza articolelor pirotehnice, evitaţi folosirea acestora şi/sau persoanele care le utilizează. Dacă alegeţi divertismentul cu materiale pirotehnice, achiziţionaţi-le din surse autorizate şi folosiţi-le cu respectarea regulilor”, menţionează comunicatul.

Ce prevede legea: fapte sancționate penal

Poliţia Română prezintă şi prevederile din LEGEA NR. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare: Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizaţia prevăzută de art. 8 sau 9 din Legea 126/1995;

d) depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

În cazul tulburării ordinii publice, prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot, se vor aplica şi prevederile art. 2 din Legea nr.61/1991.

