Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea

25-12-2025 | 08:59
petarde lege

Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Poliţia Română transmite că utilizarea şi folosirea necorespunzătoare a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice s-a soldat cu incidente urmate de autoaccidentarea persoanelor care le-au folosit, cât şi a celor aflate în raza de acţiune iar pentru prevenirea unor eventuale situaţii de urgenţă generate de folosirea acestor obiecte şi minimalizării incidentelor cu urmări grave, reaminteşte tuturor cetăţenilor câteva măsuri specifice.

Potrivit autorităţilor, persoanele fizice nu au voie să achiziţioneze şi să folosească decât materiale pirotehnice din categoria F1, respectiv articole de divertisment care prezintă risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil. Acestea sunt destinate utilizării în spaţii restrânse şi în interiorul clădirilor cu destinaţie de locuinţă. Din această categorie NU FAC PARTE petardele sau bateriile de petarde luminoase.

Recomandări pentru utilizarea în siguranță

”Se pot folosi articole pirotehnice, pentru divertisment, numai după ce s-au asigurat măsuri de protejare a persoanelor, bunurilor, animalelor şi mediului. Se recomandă supervizarea de către o persoană cu experienţă”, subliniază Poliţia Română. De asemenea, deţinerea şi utilizarea materialelor pirotehnice, de către persoanele fizice este permisă pe tot parcursul anului.

Persoanelelor fizice le este interzisă prepararea, producerea sau experimentarea materialelor pirotehnice.

artificii, frontiera,
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Poliţia explică şi în ce situaţii se interzice folosirea articolelor pirotehnice:

• Între orele 24:00 si 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

• la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de metri faţă de cele cu peste 4 niveluri;

• la o distanţă mai mică de 500 de metri de instalaţile electrice de înaltă tensiune, locuri de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, instalaţii de gaze;

• la o distanţă mai mică decât cea prevazută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

• în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

• pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

• la o distanţă mai mică de 500 de metri de păduri. Nerespectarea prevederilor de mai sus este contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 3.000 şi 6.000 de lei.

”Aşadar, pentru sărbători de iarnă liniştite, alături de familie, fără vizite la spital din cauza articolelor pirotehnice, evitaţi folosirea acestora şi/sau persoanele care le utilizează. Dacă alegeţi divertismentul cu materiale pirotehnice, achiziţionaţi-le din surse autorizate şi folosiţi-le cu respectarea regulilor”, menţionează comunicatul.

Ce prevede legea: fapte sancționate penal

Poliţia Română prezintă şi prevederile din LEGEA NR. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare: Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani;

b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizaţia prevăzută de art. 8 sau 9 din Legea 126/1995;

d) depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

În cazul tulburării ordinii publice, prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot, se vor aplica şi prevederile art. 2 din Legea nr.61/1991.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Sursa: News.ro

Etichete: amenzi, politia romana, artificii, petarde,

Dată publicare: 25-12-2025 08:59

Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile
Stiri actuale
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile

Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.

„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal
Stiri actuale
„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră din Sectorul Călăraşi, în urma unor controale asupra a două autoturisme oprite în trafic.

Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat
Stiri actuale
Polițiștii au descoperit o tonă de petarde și artificii deținute ilegal de un bărbat

Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii făcute în Târgovişte şi în comuna Băleni.

Escaladare majoră în Serbia. Susținătorii președintelui Vucic i-au atacat cu torțe pe protestatarii antiguvernamentali
Stiri externe
Escaladare majoră în Serbia. Susținătorii președintelui Vucic i-au atacat cu torțe pe protestatarii antiguvernamentali

Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara.

Minori, suspectați că ar fi tras focuri pe o stradă din Olt. Ce arme au găsit poliţiştii la percheziţii
Stiri actuale
Minori, suspectați că ar fi tras focuri pe o stradă din Olt. Ce arme au găsit poliţiştii la percheziţii

Doi minori sunt suspectați că au tras cu un pistol neletal pe o stradă din județul Olt. Localnicii au crezut inițial că erau petarde și au sunat la Poliție. În urma perchezițiilor, arma a fost ridicată pentru cercetări.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști
Stiri actuale
Contradicții între declarațiile ISU Sibiu și ale reprezentanților hotelului unde a căzut tavanul peste turiști

Polițiștii și inspectorii de stat în construcții fac cercetări amănunțite după ce peste șapte turiști aflați în piscina hoteluui Hilton din Sibiu s-a prăbușit tavanul.

Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum
Stiri actuale
Autoritățile mobilizează 23.000 de polițiști, jandarmi și pompieri de sărbători. Șoferii, sfătuiți să fie pregătiți de drum

Un număr de 23.000 de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră sunt în aceste ore pe străzile României și sunt pregătiți să intervină, mai ales că iarna a sosit.

