Incendiu într-un bloc din Timișoara izbucit din cauza unei ţigări. 80 de persoane au fost evacuate de urgență

Stiri actuale
09-10-2025 | 09:39
pompieri
Shutterstock

Doi adulți și un copil au ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit joi noaptea în apartamentul în care locuiau, într-un bloc din Timișoara, cauza cea mai probabilă fiind o țigară aprinsă. 

autor
Claudia Alionescu

Optzeci de persoane au fost evacuate, șase adulți și doi copii necesitând îngrijiri medicale. Scara blocului a fost inundată de fum, iar izolația exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafață de aproximativ doi metri.

„În această noapte, în jurul orei 02:20, am fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc situat pe str. Polonă din municipiul Timișoara. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La momentul sosirii echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafață de aproximativ 15 mp”, anunță joi dimineață ISU Timiș.

Doi adulți, împreună cu un copil care locuiau în imobil, s-au autoevacuat în siguranță.

Citește și
incendiu hala
O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”

În urma evaluării medicale la fața locului, au refuzat transportul la spital.

De asemenea, o pisică a fost salvată din apartament.

Pompierii au evacuat din bloc alte 80 de persoane, dintre care șase adulți și doi minori au fost asistați medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolația exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafață de circa doi metri pătrați.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigară lăsată aprinsă.

Spectacol rar în deșertul Atacama. Peste 200 de specii de plante au acoperit solul arid

Sursa: News.ro

Etichete: timisoara, incendiu, pompieri, persoane evacuate,

Dată publicare: 09-10-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Incendiu uriaș în Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările. Se lucreză la lichidare. FOTO
Stiri actuale
Incendiu uriaș în Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările. Se lucreză la lichidare. FOTO

Pompierii bucureșteni intervin, miercuri, cu 12 autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală, care a afectat patru locuințe și o anexă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Se lucrează la lichidarea lui.

O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”
Stiri actuale
O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”

O hală unde sunt fabricate și depozitate produse din carne a luat foc duminică seară în comuna Șag, de lângă Timișoara. Construcția industrială se află într-o zonă de case.

Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș
Stiri actuale
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă
Stiri actuale
Incendiu puternic în Argeș. Pompierii au luptat patru ore cu flăcările care au distrus o casă

O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă ieri de flăcări. Când au ajuns pompierii, acoperișul ardea pe o suprafață de 120 de metri pătrați.

Recomandări
Pagube semnificative în România, după ploile provocate de ciclonul Barbara. Imaginile dezolante surprinse în țară
Stiri actuale
Pagube semnificative în România, după ploile provocate de ciclonul Barbara. Imaginile dezolante surprinse în țară

Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată, dar a provocat pagube în mai multe localități din sudul țării.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28