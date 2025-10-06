Oamenii din Mărășești dau vina pe primărie pentru copilul omorât de câinii maidanezi. Municipalitatea îi acuză pe localnici

Se fac mai multe anchete în județul Vrancea, după ce un copil de 3 ani a murit sfâșiat de o haită de câini fără stăpân. Băiețelul ieșise din curte nesupravegheat, iar câteva ore mai târziu, trupul plin de răni a fost găsit într-un canal, printre gunoaie.

Cei care stau în zonă spun că s-au plâns autorităților de mai multe ori că maidanezii sunt agresivi.

Totul s-a petrecut la periferia orașului Mărășești, din Vrancea, într-o zonă în care câinii fără de stăpân se plimbă nestingheriți. Copilul de 3 ani a ieșit din curte și s-a îndepărtat câțiva zeci de metri.

Potrivit anchetatorilor, părinții erau în casă și preț de câteva ore nu au realizat că lipsește. Vecinii au fost cei care i-au descoperit trupul într-un canal plin de gunoaie, pe lângă care erau mai mulți maidanezi.

Costel Matei, localnic: ”Am auzit țipând vecina, ”vino repede că e un copil mort!”. Era o haită mare de câini”.

Primele concluzii ale legiștilor arata că atacul a fost extrem de violent, iar rănile de pe tot corpul i-au provocat copilului moartea.

Andreea Bornac, purtător de cuvânt IPJ Vrancea: ”În urma efectuării expertizei medico-legale s-a stabilit faptul că decesul a survenit ca urmare a unui atac canin".

Cei care locuiesc în zonă spun că au reclamat în trecut problema câinilor fără stăpân.

Primar: Câinii maidanezi se adună acolo pentru că localnicii aruncă ilegal deșeuri menajere

Localnică: ”Sunt foarte mulți câini la noi aici, în oraş”.

Localnic: "Stãm cu frică, copiii se duc pe jos, nu avem transport".

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, pe pagina online a primăriei oamenii au fost anunțați că in jur de 70 de animale au fost ridicate de pe străzi și duse în centre specializate.

Adrian Toderasc, primar Mărăşeşti: ”În zona respectivă, locuitorii depozitează ilegal deşeuri menajere şi automat câinii se adună în zona respectivă".

Pentru că familia din care provenea băiețelul atacat mai are un copil, și Protecția Copilului a deschis o anchetă.

Cristina Popa, asistent social Primăria Mărăşeşti: ”Urmează să monitorizăm situația. Vom stabili măsurile de protecție care vor fi dispuse pentru familie".

Parchetul a deschis un dosar penal in rem în acest caz.

