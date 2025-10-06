Oamenii din Mărășești dau vina pe primărie pentru copilul omorât de câinii maidanezi. Municipalitatea îi acuză pe localnici

06-10-2025
Se fac mai multe anchete în județul Vrancea, după ce un copil de 3 ani a murit sfâșiat de o haită de câini fără stăpân. Băiețelul ieșise din curte nesupravegheat, iar câteva ore mai târziu, trupul plin de răni a fost găsit într-un canal, printre gunoaie.  

Dan Oprea

Cei care stau în zonă spun că s-au plâns autorităților de mai multe ori că maidanezii sunt agresivi.

Totul s-a petrecut la periferia orașului Mărășești, din Vrancea, într-o zonă în care câinii fără de stăpân se plimbă nestingheriți. Copilul de 3 ani a ieșit din curte și s-a îndepărtat câțiva zeci de metri.

Potrivit anchetatorilor, părinții erau în casă și preț de câteva ore nu au realizat că lipsește. Vecinii au fost cei care i-au descoperit trupul într-un canal plin de gunoaie, pe lângă care erau mai mulți maidanezi.

Costel Matei, localnic: ”Am auzit țipând vecina, ”vino repede că e un copil mort!”. Era o haită mare de câini”.

Primele concluzii ale legiștilor arata că atacul a fost extrem de violent, iar rănile de pe tot corpul i-au provocat copilului moartea.

Andreea Bornac, purtător de cuvânt IPJ Vrancea: ”În urma efectuării expertizei medico-legale s-a stabilit faptul că decesul a survenit ca urmare a unui atac canin".

Cei care locuiesc în zonă spun că au reclamat în trecut problema câinilor fără stăpân.

Primar: Câinii maidanezi se adună acolo pentru că localnicii aruncă ilegal deșeuri menajere

Localnică: ”Sunt foarte mulți câini la noi aici, în oraş”.

Localnic: "Stãm cu frică, copiii se duc pe jos, nu avem transport".

Cu doar câteva zile înainte de tragedie, pe pagina online a primăriei oamenii au fost anunțați că in jur de 70 de animale au fost ridicate de pe străzi și duse în centre specializate.

Adrian Toderasc, primar Mărăşeşti: ”În zona respectivă, locuitorii depozitează ilegal deşeuri menajere şi automat câinii se adună în zona respectivă".

Pentru că familia din care provenea băiețelul atacat mai are un copil, și Protecția Copilului a deschis o anchetă.

Cristina Popa, asistent social Primăria Mărăşeşti: ”Urmează să monitorizăm situația. Vom stabili măsurile de protecție care vor fi dispuse pentru familie".

Parchetul a deschis un dosar penal in rem în acest caz.

Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie

06-10-2025

