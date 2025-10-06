Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie

06-10-2025 | 13:50
Apar noi informații în cazul șocant din județul Vrancea unde un copil de 3 ani a fost atacat de câinii fără stăpân, iar rănile i-au fost fatale.

Yvette Mîrza

La două zile după tragedie, anchetatorii au prezentat primele concluzii.

Trupul copilului a fost descoperit de un localnic, într-un canal plin de gunoaie, la mică distanța de locuința acestuia.

Imediat acesta a sunat la 112 și a cerut ajutor. Medicii care au ajuns la fața locului au constatat decesul, din cauza rănilor extrem de grave.

În urma efectuării expertizei medico-legale, s-a stabilit faptul că acesta că decseul a venit ca urmare a unui atac canin.

Ar fi vorba despre mai mulți câini fără stăpân care au fost văzuți deseori în zonă.

Cum micuțul s-a îndepărtat de casă și nici un adult nu a fost prin preajmă, atacul a fost extrem de violent.

Și cei de la Protecția Copilului s-au sesizat în acest caz.

Cercetările sunt continuate de polițiști.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-10-2025 13:35

