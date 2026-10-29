Vorbim despre noi factori de risc, pe care trebuie să îi luăm în calcul în bolile cardiovasculare. Știm că LDL colesterolul, colesterolul rău, este factor de risc pentru ateroscleroză. Dar, în prezent, medicii se gândesc și la alți biomarkeri, care pot modifica evaluarea riscului.

Începem cu ce risc moștenim genetic. Cum sunt testele de inflamație? Dar și dacă avem ori nu ateroscleroză subclinică, identificată prin scorul de calciu coronarian. Explicăm toate acestea alături de dr. Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog și medicină internă.

Andreea Groza: De ce limita colesterolului rău, LDL colesterol, a scăzut?

Dr. Natalia Pătrașcu: Pe măsură ce am descoperit cum să prevenim infarctul și AVC-ul și nu doar să tratăm pagubele după ce s-au produs, am observat că o intervenție din timp și agresivă asupra colesterolului rău, LDL colesterol, scade riscul cardiovascular. Așadar tratăm, dacă ne crește colesterolul rău, LDL colesterolul. Pentru că astfel scădem riscul infarctului ori al AVC-ului și nu pentru că așa ne zice industria farmaceutică. În aceste cercetări, informațiile în privința riscului s-au rafinat.

Andreea Groza: Acum descoperiți și riscul genetic, prin analiza numită lipoproteina A.

Dr. Natalia Pătrașcu: Lipoproteina A se face din sânge, o dată în viață. Și arată ce risc moștenim. Lipoproteina A este un LDL colesterol, atașat unei cozi de proteină, care e foarte… lipicioasă de vase. Adică placa de colesterol se va depune mai repede și, în plus, favorizează apariția cheagurilor, adică mecanismul prin care apar infarctul ori AVC-ul. Valoarea acestei lipoproteine nu are de-a face cu stilul de viață. Dacă o descoperim crescută, vom trata ceilalți factori de risc mai agresiv.

Andreea Groza: Ne uităm și la un alt marker, numit apolipoproteina B.

Dr. Natalia Pătrașcu: Apolipoproteina B e un cărăuș, un camion care transportă colesterol rău prin vase. Dacă această analiză e mare, înseamnă că avem mai multe camioane, care transportă colesterol, deci nu e bine! Aceste informații ne spun ce să facem să prevenim infarctul și AVC-ul, când nu ne doare nimic.

Andreea Groza: Ce face tratamentul principal al colesterolului rău, LDL colesterol? Mă refer la clasa statinelor.

Dr. Natalia Pătrașcu: Statinele sunt cel mai vechi și mai cercetat medicament.

Statinele scad LDL colesterolul pentru că acționează pe o enzimă din ficat, care virează spre producția excesivă de colesterol rău. Statinele au efect antiinflamator. Dacă avem o placă de colesterol în vase, o vor stabiliza, nu o lasă să se rupă și să facă un cheag, adică infarct sau AVC.

Care sunt toți markerii noi în prevenția cardiovasculară vedeți în video.

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