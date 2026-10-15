Care e starea noastră de sănătate metabolică și cardiacă, dincolo de cum ne simțim? Ne ajută câteva teste, care privesc ficatul, pancreasul, tiroida, rinichii, inima și vasele de sânge. Ne explică sindromul cardiometabolic dr. Raluca Gabriela Olteanu, medic specialist diabet și boli metabolice.

Andreea Groza: Ce înseamnă sindrom cardiometabolic? Dr. Raluca Olteanu: Sindromul cardiometabolic e un factor de risc pentru infarct și AVC. Se diagnostichează pe baza a 3 criterii din 5. Ne interesează:

valoarea glicemiei pe nemâncate circumferința abdominală valoarea trigliceridelor

Apoi evaluăm valoarea HDL colesterolului și valoarea LDL colesterolului.

Andreea Groza: Care sunt analizele obligatorii prin care vă dați seama de sindromul cardiometabolic?

Dr. Raluca Olteanu: Hemoleucograma, profilul lipidic (HDL colesterol, LDL colesterol, trigliceride, apolipoproteina A, apolipoproteina B, homocisteina), glicemia, hemoglobina glicozilată, transaminazele, creatinina, acidul uric.

Andreea Groza: Indicele HOMA ce vă arată?

Dr. Raluca Olteanu: Indicele HOMA este un raport între glicemie pe nemâncate și insulinemie, de asemenea pe nemâncate. Ne arată eventuala rezistență la insulină, care e reversibilă, și apare înainte de modificările patologice ale glicemiei. Vedeți în video cum putem redeveni sensibili la insulină și cum scade, de fapt, riscul cardiovascular și metabolic.

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