Vorbim despre inima diabetică. Diabetul afectează direct mușchiul inimii, nu doar vasele de sânge. Se întâmplă din cauza metabolismului energetic modificat, din cauza stresului oxidativ, dar și prin inflamație. Vedem cum diabetul afectează atât vasele, cât și mușchiul cardiac și ce putem face să îl ținem în control, alături de dr. Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog, medic primar medicină internă. Andreea Groza: Ce înseamnă inimă diabetică? Dr. Natalia Pătrașcu: Inima omului bolnav de diabet. Vedem mai multe afectări: În primul rând, vasele, care alimentează direct inima, numite vase coronare, fac mai rapid ateroscleroză în condiții de diabet.

În al doilea rând, se îmbolnăvește efectiv mușchiul inimii ca urmare a toxicității directe a glucozei mărite din sânge. Mușchiul cardiac, miocardul, devine rigid și... caramelizat. Se va contracta dificil.

În al treilea rând, diabetul face tensiune arterială și boală cronică de rinichi. Iar hipertensiunea și boala cronică de rinichi lovesc, din nou, inima. În plus, glicemia mare e toxică pentru nervii inimii. Dacă apare un infarct, din păcate nu se simte durerea și omul nu știe să meargă de urgență la spital. Știe că se simte rău, ajunge la spital, dar de cele mai multe ori momentul terapeutic optim e depășit.

Andreea Groza: Și atunci ce facem să nu ajungem la inimă diabetică?

Dr. Natalia Pătrașcu: Ne facem analizele din copilărie, an de an. Glicemia apare invariabil în aceste analize uzuale.

Dacă vedem că punem grăsime pe abdomen, situație asociată cu rezistența la insulină, ne mișcăm cât de mult putem pentru că mișcarea rezolvă rezistența la insulină.

Și ținem regim hipocaloric, conștienți fiind că rezistența la insulină - adică etapa de dinaintea diabetului, care înseamnă că utilizăm prost glucoza din sânge - se poate rezolva prin mișcare și dietă. Dar diabetul, odată apărut, nu se mai vindecă, doar se poate controla.

Andreea Groza: Pot să treacă mulți ani și să nu știm de diabet.

Dr. Natalia Pătrașcu: Da, glicemiile mari nu dor! Deloc. Și nu ne simțim rău la glicemie mare. De aceea, facem analizele uzuale, facem mișcare și avem un regim alimentar decent și calculat în plină sănătate.

Aflați cum se controlează inima diabetică în video.

Pentru și mai multe informații despre legătura dintre ficat și inimă, obiceiuri sănătoase zi de zi și prevenția bolilor cronice, urmărește Doctor de grijă by Doctor de bine pe stirileprotv.ro și pe VOYO.