Vorbim despre sănătatea vasculară și circulația periferică. Atât pentru artere cât si pentru vene, mișcarea este vitală. Devine, de asemenea, medicament eficient. Spre exemplu, așa numita rezistență periferică vasculară contribuie la hipertensiune. Mișcarea constantă va scădea rezistența vasculară și va controla tensiunea. Care sunt semnele de alarmă, când circulația periferică este afectată, ne spune dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie.

Andreea Groza: Prima oară, facem diferența dintre artere și vene.

Dr. Ștefan Busnatu: Arterele duc sânge oxigenat de la inimă la celule. Venele întorc sângele neoxigent de la celule la inimă. Noi măsurăm tensiunea în artere. Venele sunt mai elastice și presiunile în vene sunt mai mici. Ceea ce vedem sub piele sunt venele. Arterele sunt acoperite de mușchi, protejate așadar, și situate spre planurile osoase.

Andreea Groza: Ce înseamnă circulație periferică?

Dr. Ștefan Busnatu: Cele mai mici vase din corp, capătul de linie. Dacă acestea devin rigide și se strâng, crește tensiunea, deci apare hipertensiunea.

Andreea Groza: De ce mișcarea înseamnă atât prevenție cardiovasculară cât și medicament?

Dr. Ștefan Busnatu: Prin mișcare constantă, creierul comandă descărcarea unor hormoni și formarea unor vase noi de sânge. Se numește circulație colaterală și apare prin mișcare, dacă spre exemplu avem depuneri de colesterol în vase, adică vase afectate. Tot prin mișcare, interiorul arterelor, un strat numit endoteliu, descarcă oxid nitric. Această substanță dilată vasele de sânge. Le dilată, trece mai mult sânge, fluxul e normal. Ținem tensiunea arterială în control. Asta obținem la activitate fizică constantă. Andreea Groza: În vene, ce face mișcarea Dr. Ștefan Busnatu: 50% din masa musculară e la picioare. Ne mișcăm, circulația venoasă va fi normală. Iar sângele nu devine vâscos, așadar scade riscul de cheaguri.

Vedeți în video recomandări concrete prin care ajutăm atât arterele cât și venele și ne mărim astfel speranța de viață, dar și calitatea vieții.

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