Vorbim despre fumat, un factor major de risc cardiovascular. Care sunt motivele? Produșii de degradare din fumat ajung în artere. Și determina leziuni. Apare o reacție de apărare a sistemului imunitar, o inflamație. Se numește ateroscleroză. Punctul culminant este infarctul de miocard. Fumatul este principalul factor de risc pentru infarct la vârste tinere. De ce medicii constată frecvent infarctul în arterele coronare, cele care alimentează tocmai inima? Ne explică dr. Aniela Popescu, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Cum ajunge fumul de țigară direct în sânge?

Dr. Aniela Popescu: Foarte simplu. Din plămâni, produșii din țigările fumate sau vapate trec imediat în sânge și de acolo ajung în fiecare celulă.

Andreea Groza: De ce vedem frecvent afectarea acestor artere coronare, care înconjoară inima. Afectarea se numește infarct. Dr. Aniela Popescu: Arterele coronare înconjoară inima ca o coroană. Sunt primele alimentate cu sânge, chiar de către… inimă. Și ele hrănesc mușchiul inimii. Sunt mici și cu foarte multe unghiuri. Fluxul de sânge e turbulent în interiorul lor și sunt astfel mai susceptibile la ateroscleroză, adică depuneri de colesterol și inflamație. În aceste artere coronare apare infarctul de miocard.

Andreea Groza: Ce face exact fumatul în interiorul lor?

Dr. Aniela Popescu: Face leziuni, plăgi pentru că are compuși extrem de acizi. Odată ce se face o plagă în interiorul arterelor, pe stratul numit endoteliu, vine sistemul imunitar să apare și face inflamație. Iar în aceste leziuni intră colesterolul, care circulă în mod normal în sânge, și așa apare placa de colesterol. Da, fumatul o determină direct!

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