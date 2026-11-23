Avem hipertensiune și nu știm. Așa cum suferă inima sau rinichii, suferă și ...periferia. Ce poate înseamna periferie? De exemplu, scăderea auzului poate arăta hipertensiune netratată.

Adina Popescu, medic primar ORL: ”Apropo de sângerări din nas, mulți află că sunt hipertensivi după ce au sângerat din nas. Când îi iei tensiunea, omul are 20. Omul nu știa, deci oglinda în periferie a unei boli de sistem”.

Sângerarea nazală spontană, care se repetă, arată frecvent hipertensiune.

Agitație, stres ori oboseală cronică. Așa poate scădea brusc auzul pe o singură ureche. Este tot manifestarea hipertensiunii în …periferie. Hipertensiunea afectează tot organismul. În jurul nervilor, cu ajutorul cărora auzim, dar și în jurul nervilor, care participă la echilibru, găsim cele mai mici vase.

În urechea internă, celule specializate transmit informații creierului. Crește tensiunea arterială, transmiterea informațiilor către creier …se strică. Așa apare scăderea de auz pe o singură ureche.

Adina Popescu, medic primar ORL: ”Organele pereche trebuie căutate când apar probleme bruște pe o parte. Când apare un episod de creștere a tensiunii la nivel intracranian, care e oglinda creșterii tensiunii la nivel sistemic, această transmitere este alterată pentru că la nivelul terminației nervoase apare o suferință. Suferința apare prin tensiune mare sau prin ischemie, prin scăderea bruscă a tensiunii”.

Toate variațiile de tensiune la nivel de terminație nervoasă și la nivel de circulație cerebrală, care e o circulație fină, nu este pe vase mari, ci pe vase subțiri, foarte sensibile. Modificările de tensiune duc la probleme de auz.

Crește tensiunea intracraniană, poate să spargă micro-vasele de lângă nerv. Spargerea vaselor duce la suferința nervului. Suferința nervului duce la amețeală ori la scăderea auzului unilateral.

Urechile sunt organe-pereche. Când aveți simptome într-o... singură ureche, vorbim despre o urgență medicală. De exemplu, un nerv, de care depinde auzul și care a suferit, poate fi revitalizat doar cu tratament rapid, la spital, ne spun medicii.

Pe de altă parte, dacă auzul e pierdut bilateral, tratamentul înseamnă protezare auditivă.

Laura Mihale, audiolog: ”Mă refer la dificultăți de înțelegere a conversațiilor în medii zgomotoase, dificultăți de înțelegere a vocilor mai subțiri, această scădere a auzului este în zona sunetelor înalte. Frecvențele înalte sunt primele afectate și tocmai de aceea mai multe persoane, care au deficiență de auz - pentru că auzul începe să scadă pe zonele înalte - încep să aibă dificultăți de înțelegere, vin pacienți în cabinet care ne spun "aud, dar nu înțeleg, aud ce se vorbește, dar nu înțeleg ce mi se spune".

Audiograma vocală ajută specialistul să vadă obiectiv capacitatea de înțelegere. Aparatele auditive oferă amplificare doar în zona frecvențelor afectate.