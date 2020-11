Mihaela Bilic, la ”Doctor de bine: ”Ciorba este alimentul ideal pentru slăbit”

Dr. Mihaela Bilic a fost invitata corespondentului Pro TV, Andreea Groza, la emisiunea ”Doctor de bine”, transmisă exclusiv pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV și pe www.stirileprotv.ro.

Sistem imunitar perfect, adică echilibrat, înseamnă comportament alimentar corect

În iarna pandemică, cei mai mulți dintre noi se gândesc să-și stimuleze imunitatea. E greșit! Sistemul imunitar nu vrea să fie hiperstimulat și nici slab, ci perfect echilibrat. Ca să aibă reacții echilibrate.

Cum să fie perfect? Nu prin mâncare - nu există aliment perfect - ci prin comportament alimentar rațional.

În ultimele 7 luni de pandemie, am aflat că cei care au kilograme în plus au și deficite imune. De ce?

“Orice kilogram în plus obosește organismul, sunt kilometri de vase de sânge noi în care irigă, în care inima trebuie să pompeze. Grăsimea se bagă în abdomen, printre organe. Și tot ce presupune grăsime în exces presupune risc crescut de boală. Normoponderalii înseamnă un punct de plecare în echilibrul organismului, iar imunitatea depinde de acest echilibru”, spune dr. Mihaela Bilic.

Pro TV

Cum slăbesc cel mai ușor? Și îmi ajut sistemul imunitar?

”Ciorba este alimentul ideal pentru slăbit - are multă apă. Stomacul nu știe să numere calorii, este impresionat doar de volum. Din cauza asta, când băgăm în stomac 3 polonice de ciorbă, el crede că a mâncat mult, l-am păcălit. Dar avem 90% apă, avem legume, făinoase (tăiței, orez, cartof).

Cantitatea de substanță uscată dintr-o ciorbă niciodată nu o să depășească dimensiunea unei palme. Carnea, legumele, făinosul - încap într-o palmă. Când vorbim de o porție pentru un adult, vorbim de farfuria de două palme”.

O ciorbă, din start, ne oferă jumătate din porție. Mai vine cu un avantaj. Stă în stomac de 2 ori mai mult decât un fel doi. E paradoxul ciorbei.

S-a observant la ecografie acest aspect. De la ciorbă, nu e nimic nou în nutriție.

Recapitulăm, de ce ne slăbește corect?

• Stă de 2 ori mai mult în stomac

• Dă senzația de sațietate

• Are jumătate dintr-o porție normală pentru un adult

• Are puține calorii

”Dacă mâncăm 3-5 ciorbe pe zi, putem să slăbim cu stomacul plin”, promite dr. Mihaela Bilic.

Pro TV

Cum ne ajutăm sistemul imunitar zilnic?

Prin legume, în orice cantitate. Au vitamine, minerale, fitonutrienți - culorile. Legume proaspete, legume congelate. Și prin frunze proaspete - o salată de pătrunjel zilnic, cantitatea ideală de vitamina C.

”Fructele nu stau în aceeași categorie cu legumele, pentru că au fructoză, adică zahăr. El se consumă doar ca desert. Acestea fermentează în ficat și se transformă în alcool”, spune dr. Mihaela Bilic.

Prin grăsime de origine animală

Fiecare celulă umană are o membrană fosfolipidică, din grăsime. Dacă nu mâncăm grăsime, acea membrană nu funcționează corect, schimburile dintre celule – hrănirea și eliminarea toxinelor – nu au loc normal.

În grăsimea animală găsim vitamina D. Aceasta ajută sistemul imunitar să aibă reacții echilibrate. Corpul o sintetizează, dacă vă expuneți la lumină, și o ia pur și simplu din grăsimea animală. Cea mai bună grăsime: untul.

Prin Omega 3

”Se găsește optim într-o conservă de sardine, care costă între 3-5 lei”, spune dr. Mihaela Bilic. Aveți nevoie de două conserve pe săptămână.

Bacteriile bune trebuie hrănite, ca să ajute sistemul imunitar. Cum?

Bacteriile care locuiesc în interiorul organismului sunt un mecanism de apărare. Avem de 10 ori mai multe bacterii decât celule proprii.

Cum le ajutăm? Prin două mecanisme:

”Prin alimente fermentate: iaurt, lapte bătut, borș, murături în sare, drojdie, maia. Acestea aduc în organism culturi bacteriene noi, de care avem nevoie”. Celălalt mecanism – bacteriile existente trebuie hrănite. Se hrănesc cu glucoză. Au nevoie în alimentația noastră de cartof copt, orez integral, fasole, adică de amidon.

Aceste alimente se numesc pre-biotice. Cele mai bune sunt:

• Banana verde, necoaptă. Când se coace, amidonul din ea se transformă în zahăr

• Cartoful copt sau fiert și răcit- amidonul recristalizează și se transformă în hrană pentru bacteriile bune.

• Cea mai bună mâncare pro-biotică și pre-biotică este salata orientală - cartofi fierți, pătrunjel, murături în sare.

Imunitate prin alimente funcționale:

”Mai există câteva alimente funcționale, care sunt alimente-medicament”, spune dr. Mihaela Bilic. Este vorba de:

• Bobul de cacao si bobul de cafea. 3-4 cești de cafea zilnic sunt benefice. Plus, puțină ciocolată neagră.

• Iaurt cu melatonină, iaurt cu colostru bovin, cu factori imunitari așadar.

• Măr îmbogățit cu antioxidanți. Este o specie creată în Elveția, după 20 de ani de polenizări încrucișate. Se numește Red Love și are de 25 de ori mai mulți antioxidanți decât un măr normal. Are antioxidanții din fructele de pădure. Și există și în România.

”Cînd excludem o categorie de alimente, nu realizăm cum dezechilibrăm organismul. Natura ne-a făcut omnivori, adică să mâncăm din toate. Este împotriva vieții să credem că știm mai mult decât natura și să avem o alimenție restrictivă. Așadar diversitate alimentară, în cantitate mică”, încheie medicul Mihaela Bilic.