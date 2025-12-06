Decizie controversată în SUA. Un comitet a eliminat recomandarea vaccinării împotriva hepatitei B la nou-născuți

06-12-2025 | 19:42
Val de critici în Statele Unite, după ce un comitet a eliminat recomandarea ca nou-născuții să primească la naștere vaccinul împotriva hepatitei B.

Membrii comitetului au fost numiți de secretarul sănătății, Robert F. Kennedy, cunoscut pentru opiniile sale anti-vaccinare.

Zeci de ani, autoritățile medicale americane au recomandat ca toți bebelușii să fie vaccinați anti-hepatita B, imediat după naștere. Experții au considerat vaccinarea drept una dintre cele mai bune măsuri de prevenție a îmbolnăvirilor. Însă comitetul consultativ pentru vaccinuri al Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor a votat să nu mai recomande vaccinarea tuturor nou-născuților împotriva hepatitei B. Măsura este aprig contestată de experți renumiți.

Cum afectează recomandarea comitetului

Membrii comitetului au fost numiți direct de Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru activismul său anti-vaccin, după ce i-a demis pe cei 17 membri aflați anterior în funcție.

Chiar și așa, ședința a fost marcată de întârzieri, tensiuni și confuzie. Trei membri ai comisiei au votat împotriva eliminării recomandării de vaccinare. Decizia comisiei e consultativă, însă a generat un val puternic de critici din partea experților și a unor oficiali din domeniul sănătății publice.

hpv
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Dr. Paul Offit, Director, Children's Hospital of Philadelphia Vaccine: Această comisie, influențată de RFK Jr., este plină de persoane care sunt activiști anti-vaccin și negaționiști ai științei. Așa că este limpede că deciziile pe care le vor lua nu se bazează pe știință. Sunt mai îngrijorat de votul de astăzi decât de orice s-a întâmplat până acum.

Recomandările comitetului influențează ghidurile medicilor, politicile statelor privind vaccinarea, acoperirea prin asigurări și programul federal "Vaccinuri pentru Copii".

Hepatita B este o infecție a ficatului provocată de un virus. Este extrem de infecțioasă și poate fi periculoasă pentru copii și bebeluși.

Dată publicare: 06-12-2025 19:20

