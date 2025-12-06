Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul”

Stiri Sanatate
06-12-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Oamenii cu o formă fizică bună își mențin creierul mai tânăr pe măsură ce înaintează în vârstă, spun specialiști americani în neurologie și radiologie.

autor
Elena Bejinaru

Aceștia au studiat cu ajutorul inteligenței artificiale datele obținute cu un aparat RMN, iar concluzia a fost surprinzătoare. Persoanele care fac sport constant și își dezvoltă masa musculară își păstrează și creierul mai sănătos.

La 53 de ani, Emil, un inginer constructor din Iași, merge la sală de două ori pe săptămână.

Emil Orășanu: Cred și simt că am o stare mentală bună chiar spre foarte bună. Fac înmulțiri în minte cele simple de câte două cifre, deci eu zic că bine.

Sala de fitness face parte și din viața lui Vali, de 20 de ani.

Citește și
Lui Lewandowski i-a fost furat ceasul de la mână în timp ce semna autografe
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul

Vali Agafitei: Îmi spune lumea că am 45 de ani și eu am 50. Simt că sportul mă întinerește, și fizic și psihic.

Ionuț Barac, instructor de fitness: Vor să mai amâne procesul de îmbătrânire și în al doilea rând să își păstreze un tonus cât mai bun fizic și bineînțeles un tonus foarte bun mental.

Studiu realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Medicină Washington din Missouri, creierul persoanelor cu masă musculară mare ar îmbătrâni mai lent. Specialiștii au ajuns la această concluzie după ce au analizat cu inteligența artificială datele obținute de la 1.164 de persoane, de peste 55 de ani.

Creierul, țesutul muscular și adipos au fost scanate cu un aparat RMN. Comparația a fost făcută pentru ca specialiștii să afle cât de bătrân arată creierul comparativ cu vârsta biologică a persoanelor.

Dr. Cyrus Raji, autor principal al cercetării: Cu cât mărimea mușchilor este mai mare, cu atât mai tânăr arată creierul. În contrast, cu cât mai multă grăsime este în jurul burții, cu atât mai bătrân arată creierul.

Și medicii de la noi au observat legătura strânsă dintre sport și sănătatea creierului.

Dr. Bogdan Iliescu, medic primar neurochirurg: Când scazi masa musculară creierul tău îmbătrânește. Nu trebuie să avem mușchii cât casa, dar trebuie să avem o activitate fizică susținută încât să menținem un creier cât putem de tânăr.

Masa musculară ideală diferă de la o persoană la alta și ține de mai mulți factori. Pentru un bărbat de 50 de ani, cu o înălțime de 1,75 metri, care face sport, cantitatea ideală de mușchi ar fi de peste 45 de kilograme, au calculat experții. Dacă nu s-ar antrena, ar avea doar aproximativ 37 de kilograme de masă musculară.

Un adolescent în stare critică a fost salvat de un aparat mobil ECMO pe durata transportului aerian. Cursă contracronometru

Sursa: Pro TV

Etichete: creier, studiu, sport, fitness, neurologie,

Dată publicare: 06-12-2025 19:16

Articol recomandat de sport.ro
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Citește și...
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026
Stiri Educatie
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026

PARTENERIAT. CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - program educațional inspirat din sport și jocuri video, ajuns în la cea de-a cincea ediție, a derulat în octombrie – noiembrie înscrierile și calificările pentru noul sezon.

 

Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul
Stiri Sport
Robert Lewandowski, rugat de oficialii de la FC Barcelona să nu mai înscrie goluri. Care este motivul

Într-o biografie dedicată lui Robert Lewandowski şi preluată de Sport, jurnalistul Sebastian Staszewski afirmă că atacantul a fost în mod deliberat restricţionat de FC Barcelona în urmă cu doi ani şi jumătate.

 

David Beckham, înnobilat de regele Charles la Castelul Windsor. Fotbalistul a primit titlul de cavaler | VIDEO&FOTO
Stiri Mondene
David Beckham, înnobilat de regele Charles la Castelul Windsor. Fotbalistul a primit titlul de cavaler | VIDEO&FOTO

David Beckham, celebrul fotbalist britanic, a fost înnobilat marți de regele Charles la Castelul Windsor, ca recunoaștere a meritelor sale în sport și implicării în cauze caritabile, potrivit Reuters.

Recomandări
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Pentru a vota este nevoie de un document de identitate. Ce trebuie să știe cei cu carte electronică

Sute de tehnicieni STS lucrează în schimburi în aceste zile, ca să rezolve problemele ce apar în secții. Deja sunt ocupați, pentru că în sâmbătă seară se pun în funcțiune tabletele pentru înregistrarea și verificarea alegătorilor.

R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești
Stiri externe
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete
Stiri actuale
A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița. Va dura, însă, până va ajunge peste tot, pentru că rețeaua are peste 700 de kilometri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Decembrie 2025

29:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28