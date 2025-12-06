Studiu: Sportul constant menține mintea tânără. Cercetător: „Cu cât mai multă grăsime, cu atât mai bătrân e creierul”

Oamenii cu o formă fizică bună își mențin creierul mai tânăr pe măsură ce înaintează în vârstă, spun specialiști americani în neurologie și radiologie.

Aceștia au studiat cu ajutorul inteligenței artificiale datele obținute cu un aparat RMN, iar concluzia a fost surprinzătoare. Persoanele care fac sport constant și își dezvoltă masa musculară își păstrează și creierul mai sănătos.

La 53 de ani, Emil, un inginer constructor din Iași, merge la sală de două ori pe săptămână.

Emil Orășanu: Cred și simt că am o stare mentală bună chiar spre foarte bună. Fac înmulțiri în minte cele simple de câte două cifre, deci eu zic că bine.

Sala de fitness face parte și din viața lui Vali, de 20 de ani.

Vali Agafitei: Îmi spune lumea că am 45 de ani și eu am 50. Simt că sportul mă întinerește, și fizic și psihic.

Ionuț Barac, instructor de fitness: Vor să mai amâne procesul de îmbătrânire și în al doilea rând să își păstreze un tonus cât mai bun fizic și bineînțeles un tonus foarte bun mental.

Studiu realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Medicină Washington din Missouri, creierul persoanelor cu masă musculară mare ar îmbătrâni mai lent. Specialiștii au ajuns la această concluzie după ce au analizat cu inteligența artificială datele obținute de la 1.164 de persoane, de peste 55 de ani.

Creierul, țesutul muscular și adipos au fost scanate cu un aparat RMN. Comparația a fost făcută pentru ca specialiștii să afle cât de bătrân arată creierul comparativ cu vârsta biologică a persoanelor.

Dr. Cyrus Raji, autor principal al cercetării: Cu cât mărimea mușchilor este mai mare, cu atât mai tânăr arată creierul. În contrast, cu cât mai multă grăsime este în jurul burții, cu atât mai bătrân arată creierul.

Și medicii de la noi au observat legătura strânsă dintre sport și sănătatea creierului.

Dr. Bogdan Iliescu, medic primar neurochirurg: Când scazi masa musculară creierul tău îmbătrânește. Nu trebuie să avem mușchii cât casa, dar trebuie să avem o activitate fizică susținută încât să menținem un creier cât putem de tânăr.

Masa musculară ideală diferă de la o persoană la alta și ține de mai mulți factori. Pentru un bărbat de 50 de ani, cu o înălțime de 1,75 metri, care face sport, cantitatea ideală de mușchi ar fi de peste 45 de kilograme, au calculat experții. Dacă nu s-ar antrena, ar avea doar aproximativ 37 de kilograme de masă musculară.

