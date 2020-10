Dr. Bogdan Pascu. Ce înseamnă când un copil are creșteri întârziate de înălțime

Ce tulburări se ascund în spatele întârzierii de creștere în înălțime a copiilor și cât de important este ca acest parametru să fie monitorizat corect de un specialist?

Răspunsul îl aflăm de la endocrinologul pediatru Bogdan Pascu, de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, care a fost invitat în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Liliana Curea.

Cât de importantă este creșterea în înălțime la un copil? Medicul spune că nu trebuie ignorată de părinți.

”Creșterea este acel proces de dezvoltare, de multiplicare celulară, care conduce la dezvoltarea copilului. Când vorbim de creștere, majoritatea se gândesc la creșterea în greutate, fără să ia în considerare și creșterea în înălțime. De aceea am venit astăzi, să aduc un argument în plus pentru monitorizarea atât a greutății, cât și a înălțimii copilului.” - spune dr. Pascu.

Legătura dintre obezitate și creșterea în înălțime

Endocrinologul pediatru mai subliniază faptul că există o legătura importantă între obezitate și creșterea în înălțime a unui copil.

Chiar dacă nu are anumite semne de boală, viteza de creștere poate fi primul factor care realizează un triaj pentru sănătatea copiilor - spune medicul.

”Monitorizarea creșterii înseamnă, practic, monitorizarea atât a greutății, cât și a lungimii copilului sau a taliei copilului, cât și a perimetrului cranian. Toți acești 3 parametri auxologici extrem de important permit monitorizarea în timp a dezvoltării a creșterii copilului. Mai exact, fără o monitorizare a taliei copilului nu am putea, în primul rând, monitoriza sau calcula indicele de masă corporală, de exemplu. Nu am putea evalua în timp creșterea în greutate a copilului, doar analizând, strict, creșterea în kilograme. O altăm componentă importantă este calculul vitezei de creștere. Viteza de creștere reprezintă, practic, numărul de centimetri pe care copilul îi câștigă într-un an de zile, calculat în centimetri pe an. În spatele vitezei de creștere se pot ascunde multe ori patologii, în spatele unei viteze de creștere reduse. Practic, orice copil care la vârsta de 3 ani, după vârsta de 3 ani, are o viteză de creștere mai mică de 4 centimetri pe an poate avea în spatele acestei creșteri reduse o patologie.

Chiar dacă nu are anumite semne de boală, viteza de creștere poate fi primul factor care realizează un triaj pentru sănătatea copiilor. Și de aceea insist în monitorizarea atât a greutății, cât și a înălțimii. Sunt foarte multe foi de observație pe care le primesc, le analizez - bilete de trimitere sau scrisori medicale - în care nu este notată nici măcar o înălțime. Un audit recent arăta că în foile de observație sunt inserate înălțimile a mai puțin de 40 % din cazuri.” - a explicat dr. Bogdan Pascu în emisiunea ”Doctor de bine”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

De ce nu iau părinții în considerare și înălțimea copilului

Una dintre greșelile frecvente făcute de părinți este ignorarea procesului de creștere a copilului. Ei ar trebui să fie primii care să monitorizeze evoluția în înălțime, și abia după aceea medicul.

”Ați spus bine părinții, pentru că, normal, creșterea ar trebui să fie evaluată în primul și în primul rând de părinți. Majoritatea, de fiecare dată, consemnează greutatea, fără a analiza și creșterea în înălțime. Înălțimea, de obicei e mai greu de monitorizat de către părinți, pentru că trebuie să avem niște suprafețe plane, să avem un taliometru, un pedometru ..” - mai spune specialistul de la de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului.

Aplicație de telefon pentru a compara înălțimea copilului tău cu a altuia din România

Un instrument care îi poate ajuta pe părinți să-și facă o idee despre procesul de creștere în înălțime al copilului lor este ... o aplicație de telefon.

”Practic, părinții își descarcă aplicație pe telefon sau își creează cont pe calculator și își introduc profilul personal și profilele sau profilul copilului. Apoi, cel mai mare ajutor este secvențialitatea sau succesiunea măsurătorilor. Practic, cel mai important parametru, această viteză de creștere nu se poate realiza printr-o singură măsurătoare. Trebuie să vedem evoluția în timp a creșterii copilului nostru. Îl măsurăm, trecem acolo datele, da. La următoarea măsurătoare, de obicei, dacă e vorba de un copil sub 2 ani, bineînțeles că aceste măsurători se fac lunar, prin medicul de familie. La 3 luni, prin medicul pediatru. Pentru copiii mai mari, recomandarea medicilor endocrinologi este măsurători la 3 sau la 6 luni. De obicei, la 6 luni înălțimea. Greutatea, bineînțeles că eu recomand să fie monitorizată săptămânal, dar consemnată în acele grafice o dată pe lună.” - a mai declarat medicul endocrinolog la emisiunea ”Doctor de bine”.