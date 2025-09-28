Tensiunea arterială și conexiunea inimă-creier. Cum ne poate influența sănătatea pe termen lung

În mijlocul creierului, acolo unde se fac schimburile de informații pentru orice acțiune a noastră, hipertensiunea face ravagii.

În creier găsim două artere carotide și două artere vertebrale. Depuneri periculoase apar frecvent la bifurcația arterei carotide.

Din bifurcație apare carotida externă – vascularizează fața. Și carotida internă irigă doar creierul. Aici găsim presiuni uriașe ale sângelui, care vine direct de la inimă. Arterele carotide se evaluează ușor ecografic, ca parte în prevenția accidentului vascular cerebral.

Dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie: „O dată pe an, când intrăm la o vârstă de risc sau ne-am îngrășat, este bine să se facă un EKG și o cardiografie pentru inimă. Pentru carotide, o ecografie care spune dacă sunt plăci de aterom sau stenoze”.

Stenozele – sau îngustările arterei din cauza depunerilor de colesterol – pot fi tratate endovascular.

Dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie: „Stentul, fiind implantat, are aceste punctulețe care se văd, sunt un marker al stentului auto-expansibil. Ele singure se desfac în interiorul vasului. Se adaptează pe vas ca să nu creeze o presiune suplimentară în zona gâtului. Aici avem o structură foarte importantă, care ne dă pulsul și tensiunea – reglajul lui se numește glomusul carotidian și suntem foarte interesați să îl păstrăm într-o funcțiune bună”.

Aceasta deoarece dă informații chiar creierului despre tensiunea arterială. Ecografia de artere carotide se face o dată pe an. Iar în interiorul arterelor – vasele care transportă sânge oxigenat – apar leziuni produse de fumat și hipertensiunea netratată ori glicemia prea mare. Aceștia sunt agresorii, care implică lupta sistemului imunitar și inflamația cronică. Dar hipertensiunea netratată sparge deseori vasele. Se întâmplă chiar în mijlocul creierului:

Dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurg: „Multe din accidentele cerebrale hemoragice se produc în zone profunde ale creierului, unde densitatea fibrelor e mai mare și fiecare centimetru cub afectat creează un deranj. Cele mai afectate zone de către accidentele vasculare cerebrale sunt zonele nucleilor bazali, înspre interiorul creierului”.

Această zonă controlează mișcarea. Afectată, produce deficite uriașe.

Dr. Alexandru Cristescu, medic primar neurochirurg: „Când se produc, nu ne aduc un rău vizibil, dar cu timpul se acumulează. Ajung să producă tulburări cognitive, de memorie”.

Cicatricile nu sunt țesut funcțional cerebral. De aceea, apar tulburări cognitive, dintre care problemele de memorie sunt cele mai importante, ne spun medicii. Le-a produs hipertensiunea necontrolată cu medicamente. De aceea este indicat să urmărim valorile tensiunii, indiferent de vârstă.

