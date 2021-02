Cum calculăm caloriile din alimente. Un avocado este echivalentul unei fripturi

Un avocado este echivalentul unei fripturi. Cinci linguri de ulei în salată înseamnă 500 de kilocalorii, adică o masă întreagă. 100 de grame de pește gras, sănătos, înseamnă peste 300 de kilocalorii.

Calcule peste calcule. Totul, cu scopul de a ne păstra la o greutate normală.

Și, da, trebuie frunzărită această matematică a nutriției inclusiv când este vorba despre alimente sănătoase. Mai trebuie să știm și câteva secrete: nu ne îngrășăm de la apă, ci de la soare, de exemplu.

Spectrul luminos. Ochiul uman percepe culori de la roşu la violet.

Culoarea pe care o percepe cel mai bine ochiul uman se află la jumătatea spectrului vizibil şi este verde. Natura a făcut să percepem culoarea verde cel mai bine pentru că acolo unde era verde, era hrană. La începutul evoluţiei noastre omul se ducea instinctiv la culoarea verde să dea de frunze, legume ori fructe.

Florin Stănică, profesor la Facultatea de horticultură, ne explică cum lumina solară ne dă glucidele primare. Primele calorii.

Florin Stănică: ”Plantele verzi abosorb eneriga de la soare şi o transformă adăugând puţină apă şi CO2 pe care le găsesc în atmosferă în substanțe organice, în glucoză. La toate fructele substanțele nutrititve sunt dirijate către fructe pentru că în interior exită seminţele sunt copiii plantelor. Aceste seminţe transmit semnale chimice plantei care să o anunţe că sunt vii și necesită hrană şi plantele transferă substanţe nutritive de tipul glucidelor simple”.

Fructele sunt organe de depozit de zahăr şi depozit caloric. De aceea se consumă doar 2 pe zi. Papaya de seră, de exemplu, a luat toată lumina solară din iarnă.

Cele mai mutle calorii se duc în seminţe însă. Din seminţe facem ulei- adică alimentul cu cele mai multe calorii la 100 de grame.

Am mâncat doar o salată şi am luat 1000 de kilolocalorii dintr-o dată. Adică 2 mese pincipale. Cum? Într-o salată am turnat în niște ulei. Nu dă senzaţia de saţietate, dar vine cu toate caloriile. Într-o salată, uleiul se adaugă printr-un spray. Un puf de ulei are 10 kilocalorii. O lingură de ulei 100 de kilorii. Iar ulei turnat cu sticla- puteţi să ajungeţi uşor la peste 500 de calorii.

Da, se consuma pâine şi în cura de slăbire. 2 felii la masă. Puls frunze, legume, şi un puf de ulei. Aşa ne spune evoluţia. Ce găsim în salivă, găsim şi în pancreas – cel care participă la digestia glucidelor, cel care produce hormonul insulina.

Cum ne controlăm greutatea? Controlând câtă energie solară mâncăm. În frunze, spre exemplu existĂ cea mai puţină energie. În ulei cea mai multă. În proteine – moderat.

Un cântar de alimente- va cântări ceea ce mâncaţi. Apoi faceţi calculul caloriilor. Sunt multe site-uri care calculează automat. Aveţi controlul caloriilor ingerate la fiecare masă. E imposibil să mai spuneți- m-am îngrăşat din apă.

Nu din apă. Ci din soare. Care chiar are toată energia. Cea mai mare atenţie trebuie să avem la cantiatea de alimente grase, chiar dacă vorbim de alimente sănătoase.

Laura Ene, medic priamar diabet şi nutritive: ”De multe ori există această păcăleală care se întâmplă în cazul alimetelor sănătoase - uleiul de măsline, nucile, alune. Omega 3 din peștele gras sunt lipide concentrate calorice. Avocado e un alimet bun de mărime medie care este echivalentul caloric al unei fripturi”.

Haideţi să facem calculele la începutul primăvării. Din aceste calcule calorice ce vedeţi în oglindă – poate fi cu adevărat mulţumitor.