Cele mai bune oferte de Black Friday 2025 la telefoane, televizoare, laptopuri și alte gadget-uri. Unde sunt reduceri mari

Black Friday 2025 aduce din nou o mulțime de reduceri la cele mai căutate produse din tehnologie.

Telefoanele, televizoarele, laptopurile și gadgeturile inteligente se află în topul preferințelor, iar marii retaileri online și din magazinele fizice promit oferte considerabile.

Cele mai bune oferte Black Friday 2025

În perioada Black Friday, reducerile acoperă aproape orice categorie:

• Căști și boxe: branduri precum Apple, Bose, Samsung, Sonos și JBL.

• Televizoare: reduceri masive inclusiv la modele premium LG și Samsung.

→ Televizor LG, 108 cm - 799,00 Lei – 42% reducere

→ Televizor Smart LG QNED - 1.499 lei

→ Televizor SAMSUNG OLED 138 cm, 4K Ultra HD, Clasa G – 3999 lei – 29% reducere

• Laptopuri și tablete: oferte la Dell, HP, Apple și multe altele.

→ Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-13420H IPS, 16GB DDR5 – 1600 lei – 28% reducere

→ Laptop Acer i5 Gaming Nitro 16'', 16GB, 512GB, RTX 3050 – 2.499 lei– 32% reducere

→ Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Office 15.6" - 1.499 lei

• Produse Apple: cele mai bune prețuri la AirPods, Apple Watch, iPad și MacBook.

→ Telefon Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black – 2000 lei – 39% reducere

• Electrocasnice mici: mixere, blendere, roboți de bucătărie.

→ Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry&Grill 2in1, 1400W, 4.2L – 199 lei – 51% reducere

• Aspiratoare: modele Dyson, iRobot Roomba și Shark.

→ Aspirator fără sac Rowenta Compact Power™ Cyclonic – 199 lei – 48% reducere

→ Aspirator vertical Dyson V15 Detect Absolute 2023 660W – 2399 lei – 600 lei reducere

• Îmbrăcăminte și produse de înfrumusețare: reduceri de până la 50% sau mai mult.

→ Pachet Garnier: 3 x Apa micelara Skin Naturals bifazica cu ulei de Argan, 400 ml – 54 lei – 30% reducere

→ Pachet Gel spumant Bioderma ABCDerm, 2x1000ml – 89 lei – 35% reducere

→ Trening adidas Sportswear, pentru copii – 99 lei – 61% reducere

→ Ghete cu lumini Skechers, pentru copii – 69 lei – 71% reducere

• Jocuri video și console: oferte rare și pachete promoționale.

→ Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, 825GB – 1800 lei – 29% reducere

• Jucării: LEGO, Barbie și cele mai populare produse ale anului.

→ LEGO® Icons Creator Expert - Buchet de flori de camp -139 lei - 47%

• Trolere și bagaje: reduceri la Samsonite, American Tourister și Away.

Campaniile de reduceri încep tot mai devreme în acest an, iar diferențele de preț pot fi semnificative pentru cei care urmăresc atent promoțiile. Iată cele mai bune oferte de Black Friday 2025 la telefoane, televizoare și alte gadgeturi.

Black Friday 2025 aduce reduceri masive la telefoane, televizoare, laptopuri și alte gadget-uri de top. Marile magazine online și cele fizice pregătesc deja oferte speciale pentru Black Friday, iar cumpărătorii sunt sfătuiți să-și creeze conturi din timp și să-și adauge produsele preferate în coș pentru a prinde cele mai bune prețuri. De asemenea, ajută și să îți salvezi datele cardului în contul tău, pentru ca procesul de check out să meargă rapid, având în vedere că ofertele cele mai bune se epuizează încă de la primele ore ale dimineții.

Printre retailerii care participă anul acesta la campanie se numără eMag, Altex, F64, Samsung, Philips.ro, evoMAG, Flanco, Dyson, Vexio, ForIT, MediaGalaxy, Geekmall, techStar, Amazon.de, AliExpress, ITGalaxy, ULYTRIX, Atu Tech, Rovision și mulți alții. Retailerii promit reduceri consistente la telefoane mobile, smartwatch-uri, televizoare, gadgeturi inteligente și accesorii tech.

Ofertele sunt valabile pentru branduri de renume precum Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, LG, JBL, Philips, Oppo, Motorola sau DJI.

Printre produsele vedetă ale acestei ediții se află ultimele ediții ale ceasurilor Apple Watch, iPhone 17, Samsung Galaxy Watch, dronele DJI, ochelarii VR Oculus Meta, difuzoarele wireless și accesoriile smart home.

Ca în fiecare an, gadgeturile se numără printre cele mai cumpărate produse de Black Friday. Reducerile pot ajunge și la 70%, iar stocurile limitate dispar rapid.

Dacă vrei să-ți schimbi telefonul, să-ți cumperi un laptop nou sau să adaugi un dispozitiv smart casei tale, Black Friday 2025 este momentul potrivit.

Cum să profiți de cele mai bune oferte Black Friday

Este momentul oficial să te pregătești pentru reducerile de Black Friday 2025. Sezonul reducerilor din noiembrie începe din ce în ce mai devreme în fiecare an.

Pe vremuri, Black Friday era numită „cea mai mare zi de cumpărături a anului”. Dacă voiai reduceri, nu avea sens să cumperi în altă zi. Astăzi, lucrurile s-au schimbat.

Mulți retaileri desfășoară campaniile oficiale de Black Friday timp de cel puțin o săptămână, iar unii chiar două sau mai mult. Multe reduceri „oficiale” încep la finalul primei săptămâni din luna noiembrie. Alte magazine desfășoară perioada Black Friday pe parcursul a două săptămâni.

Ce merită să cumperi de Black Friday?

Planificarea cumpărăturilor de Black Friday poate fi copleșitoare, având în vedere câți retaileri oferă reduceri mari. Iată câteva dintre cele mai populare magazine:

• eMag

• Flanco

• Altex

• Fashion Days

• Answear

• About You

• Zalando

• IT Galaxy

• Media Galaxy

• Dyson

• Notino

• Philips

• EvoMag

• Dedeman

• Libris

• Pantofi

• Defcatlon

• doUGLAS

• Sephora

• MatHaus

• AliExpress

• Amazon

• CCC

• Atu Tech

• 4F

• Huawei

• Footshop

• BCR

• booking.com

• Revolut

Black Friday 2025 promite să aducă reduceri mari și oportunități de economii pentru toate bugetele.

