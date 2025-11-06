Electrocasnice la reduceri de Black Friday 2025. Oferte de neratat la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare

Black Friday 2025 este momentul perfect să îți cumperi electrocasnice noi. Urmărește ofertele de neratat la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare.

Retailerii mari din România precum eMAG, Altex sau Flanco, Dedeman sau Media Galaxy, au anunțat oferte importante la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare. Fie că vrei să înlocuiești un aparat vechi sau să faci o investiție nouă pentru confortul casei, Black Friday este momentul ideal pentru achiziții la preț redus. Iată ce electrocasnice la reduceri găsești de Black Friday 2025.

Electrocasnice la reduceri de Black Friday 2025

Black Friday 2025 vine cu cele mai mari reduceri ale anului și cele mai căutate produse sunt gadget-urile, telefoanele, laptopurile și electrocasnicele, de la aparate esențiale pentru bucătărie până la aspiratoare performante sau cafetiere de top.

Retaileri precum eMAG, Flanco, Altex, Dedeman sau evoMAG au anunțat deja campanii extinse, iar brandurile de top precum Samsung, Electrolux, Dyson, Philips, Bosch sau Beko participă cu discounturi semnificative.

Așadar, indiferent că vrei să schimbi frigiderul, să alegi o mașină de spălat mai eficientă sau să investești într-un aspirator inteligent, luna noiembrie este momentul ideal pentru achiziții.

Shutterstock

Televizoare reduse de Black Friday 2025



►Televizor Smart LG QNED - 1.499 lei

► Televizor SAMSUNG OLED 138 cm, 4K Ultra HD, Clasa G – 3999 lei

► Televizor LG, 108 cm - 799,00 Lei – 42% reducere

Laptopuri reduse de Black Friday 2025

►Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Office 15.6" - 1.499 lei

► Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-13420H IPS, 16GB DDR5 – 1600 lei

► Laptop Acer i5 Gaming Nitro 16'', 16GB, 512GB, RTX 3050 – 2.499 lei– 32% reducere

Telefoane reduse de Black Friday 2025

►Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512 GB - 7.399 lei

► Telefon Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM – 349 lei

► Telefon Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black – 2000 lei

Electrocasnice mari reduse de Black Friday 2025

►Masina de spalat rufe Heinner - 1.299 lei

►Combina frigorifica Bosch - 3.499 lei

►Cuptor incorporabil Bosch - 1.749 lei

► Aparat de aer conditionat LG Dualcool Pro 12000 BTU – 999 lei – 37% reducere

► Masina de spalat rufe Samsung , 8 kg – 1.299 lei – 27% reducere

Electrocasnice mici reduse de Black Friday 2025

►Espressor automat Krups Intuition - 1.499 lei

► Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry&Grill 2in1, 1400W, 4.2L – 199 lei – 51% reducere

► Aspirator fără sac Rowenta Compact Power™ Cyclonic – 199 lei – 48% reducere

► Aspirator vertical Dyson V15 Detect Absolute 2023 660W – 2399 lei – 600 lei reducere

► Periuta de dinti electrica Oral-B Pro Kids pentru copii – 29 lei – 66% reducere

► Periuță de dinți electrică Oral-B iO6 5 moduri, 1 capăt – 299 lei – 40% reducere

► Perie rotativă Rowenta Brush Activ' Volume&Shine, 1000W – 99 lei – 47% reducere

► Bormașină Bosch EasyDrill 18V - 249,00 Lei - -35% reducere

Electronice și echipamente reduse de Black Friday 2025



► Monitor Gaming LED IPS Asus TUF 23.8", Full HD – 300 lei

► Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, 825GB – 1800 lei – 29% reducere

Electrocasnice reduse de Black Friday 2025 la eMAG

Anul acesta vei găsi reduceri semnificative la electrocasnice mari și mici, iar gama este variată: frigidere, aragaze, mașini de spălat, espressoare, purificatoare de aer sau aparate de gătit moderne.

Branduri precum Dyson, Electrolux, Philips, Samsung, Tefal, Karcher s-au pregătit cu promoții de nerefuzat de Black Friday 2025. În plus, multe magazine au promoții precum livrarea gratuită sau garanție extinsă.

De asemenea, centralele termice, plitele încorporabile și purificatoarele de aer au devenit printre cele mai căutate produse, datorită reducerilor semnificative.

Potrivit estimărilor bazate pe anii anteriori, reducerile din 2025 vor fi în medie de:

• 20–60% la mașini de spălat rufe,

• 30–60% la aragaze,

• 40–70% la cuptoare cu microunde,

• 20–65% la aspiratoare,

• 20–50% la frigidere,

• 10–45% la plite electrice.

Cele mai vândute produse rămân electrocasnicele de bucătărie precum cafetiere, air fryere, blendere, roboți de bucătărie și mașini de tocat carne, iar cererea pentru acestea crește constant datorită inovațiilor tehnologice și designului compact.

Black Friday este perioada perfectă să îți schimbi electrocasnicele sau să îți cumperi produsul la care visai de mult, indiferent că e un aspirator super performant, un uscător electric sau un espressor.

Retailerii taie considerabil prețurile în această perioadă, așa că este momentul ideal pentru a cumpăra produse scumpe la un preț accesibil.

Atât magazinele fizice, cât și cele online oferă discounturi consistente, ceea ce înseamnă mai multe oportunități de economisire pentru cei care vor să-și modernizeze bucătăria.

Shutterstock

Electrocasnice de cumpărat de Black Friday

Atunci când îți modernizezi bucătăria, investiția în electrocasnice de calitate poate îmbunătăți atât funcționalitatea, cât și aspectul general al spațiului. Este important să știi unde să îți concentrezi bugetul pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț.

Dacă plănuiești o renovare completă sau doar o înnoire a electrocasnicelor, prioritizează produsele care vor avea cel mai mare impact în utilizarea zilnică.

Reducerile nu se limitează doar la electrocasnice mari. În perioada Black Friday se pot găsi oferte avantajoase și pentru aparate mici care pot transforma bucătăria: de la friteuze cu aer cald și multicookere, până la espressoare, blendere și roboți de bucătărie.

Friteuzele cu aer cald, multicookerele, espressoarele și blenderele sunt printre cele mai populare produse aflate la reducere, datorită funcționalității și eficienței lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













