Electrocasnice la reduceri de Black Friday 2025. Oferte de neratat la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare

Black Friday 2025
06-11-2025 | 16:26
Black Friday 2025
Shutterstock

Black Friday 2025 este momentul perfect să îți cumperi electrocasnice noi. Urmărește ofertele de neratat la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare.

autor
Anca Lupescu

Retailerii mari din România precum eMAG, Altex sau Flanco, Dedeman sau Media Galaxy, au anunțat oferte importante la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare. Fie că vrei să înlocuiești un aparat vechi sau să faci o investiție nouă pentru confortul casei, Black Friday este momentul ideal pentru achiziții la preț redus. Iată ce electrocasnice la reduceri găsești de Black Friday 2025.

Electrocasnice la reduceri de Black Friday 2025

Black Friday 2025 vine cu cele mai mari reduceri ale anului și cele mai căutate produse sunt gadget-urile, telefoanele, laptopurile și electrocasnicele, de la aparate esențiale pentru bucătărie până la aspiratoare performante sau cafetiere de top.

Retaileri precum eMAG, Flanco, Altex, Dedeman sau evoMAG au anunțat deja campanii extinse, iar brandurile de top precum Samsung, Electrolux, Dyson, Philips, Bosch sau Beko participă cu discounturi semnificative.

Așadar, indiferent că vrei să schimbi frigiderul, să alegi o mașină de spălat mai eficientă sau să investești într-un aspirator inteligent, luna noiembrie este momentul ideal pentru achiziții.

Citește și
black friday
La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Când se dă startul reducerilor

cumparaturi de Black Friday

Televizoare reduse de Black Friday 2025 

Televizor Smart LG QNED - 1.499 lei

Televizor SAMSUNG OLED 138 cm, 4K Ultra HD, Clasa G – 3999 lei

Televizor LG, 108 cm - 799,00 Lei – 42% reducere

Laptopuri reduse de Black Friday 2025

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Office 15.6" - 1.499 lei

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-13420H IPS, 16GB DDR5 – 1600 lei 

Laptop Acer i5 Gaming Nitro 16'', 16GB, 512GB, RTX 3050 – 2.499 lei– 32% reducere

Telefoane reduse de Black Friday 2025

Telefon mobil Apple iPhone 16 Pro Max, 512 GB - 7.399 lei

Telefon Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM – 349 lei 

Telefon Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black – 2000 lei 

Electrocasnice mari reduse de Black Friday 2025

Masina de spalat rufe Heinner - 1.299 lei

Combina frigorifica Bosch - 3.499 lei

Cuptor incorporabil Bosch - 1.749 lei

Aparat de aer conditionat LG Dualcool Pro 12000 BTU – 999 lei – 37% reducere

Masina de spalat rufe Samsung , 8 kg – 1.299 lei – 27% reducere

Electrocasnice mici reduse de Black Friday 2025

Espressor automat Krups Intuition - 1.499 lei

Friteuza cu aer cald Tefal Easy Fry&Grill 2in1, 1400W, 4.2L – 199 lei – 51% reducere

Aspirator fără sac Rowenta Compact Power™ Cyclonic – 199 lei – 48% reducere

Aspirator vertical Dyson V15 Detect Absolute 2023 660W – 2399 lei – 600 lei reducere

Periuta de dinti electrica Oral-B Pro Kids pentru copii – 29 lei – 66% reducere

Periuță de dinți electrică Oral-B iO6 5 moduri, 1 capăt – 299 lei – 40% reducere

Perie rotativă Rowenta Brush Activ' Volume&Shine, 1000W – 99 lei – 47% reducere

Bormașină Bosch EasyDrill 18V - 249,00 Lei - -35% reducere

Electronice și echipamente reduse de Black Friday 2025

Monitor Gaming LED IPS Asus TUF 23.8", Full HD – 300 lei 

Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, 825GB – 1800 lei – 29% reducere

Electrocasnice reduse de Black Friday 2025 la eMAG

Anul acesta vei găsi reduceri semnificative la electrocasnice mari și mici, iar gama este variată: frigidere, aragaze, mașini de spălat, espressoare, purificatoare de aer sau aparate de gătit moderne.

Branduri precum Dyson, Electrolux, Philips, Samsung, Tefal, Karcher s-au pregătit cu promoții de nerefuzat de Black Friday 2025. În plus, multe magazine au promoții precum livrarea gratuită sau garanție extinsă.

De asemenea, centralele termice, plitele încorporabile și purificatoarele de aer au devenit printre cele mai căutate produse, datorită reducerilor semnificative.

Potrivit estimărilor bazate pe anii anteriori, reducerile din 2025 vor fi în medie de:

• 20–60% la mașini de spălat rufe,

• 30–60% la aragaze,

• 40–70% la cuptoare cu microunde,

• 20–65% la aspiratoare,

• 20–50% la frigidere,

• 10–45% la plite electrice.

Cele mai vândute produse rămân electrocasnicele de bucătărie precum cafetiere, air fryere, blendere, roboți de bucătărie și mașini de tocat carne, iar cererea pentru acestea crește constant datorită inovațiilor tehnologice și designului compact.

Black Friday este perioada perfectă să îți schimbi electrocasnicele sau să îți cumperi produsul la care visai de mult, indiferent că e un aspirator super performant, un uscător electric sau un espressor.

Retailerii taie considerabil prețurile în această perioadă, așa că este momentul ideal pentru a cumpăra produse scumpe la un preț accesibil.

Atât magazinele fizice, cât și cele online oferă discounturi consistente, ceea ce înseamnă mai multe oportunități de economisire pentru cei care vor să-și modernizeze bucătăria.

black friday

Electrocasnice de cumpărat de Black Friday

Atunci când îți modernizezi bucătăria, investiția în electrocasnice de calitate poate îmbunătăți atât funcționalitatea, cât și aspectul general al spațiului. Este important să știi unde să îți concentrezi bugetul pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț.

Dacă plănuiești o renovare completă sau doar o înnoire a electrocasnicelor, prioritizează produsele care vor avea cel mai mare impact în utilizarea zilnică.

Reducerile nu se limitează doar la electrocasnice mari. În perioada Black Friday se pot găsi oferte avantajoase și pentru aparate mici care pot transforma bucătăria: de la friteuze cu aer cald și multicookere, până la espressoare, blendere și roboți de bucătărie.

Friteuzele cu aer cald, multicookerele, espressoarele și blenderele sunt printre cele mai populare produse aflate la reducere, datorită funcționalității și eficienței lor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: electrocasnice, oferte, reduceri, black friday,

Dată publicare: 06-11-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
CATALOG eMAG | Produse care intră la reduceri de Black Friday 2025. Ce articole să adaugi de azi în coș pentru Vinerea Neagră
Black Friday 2025
CATALOG eMAG | Produse care intră la reduceri de Black Friday 2025. Ce articole să adaugi de azi în coș pentru Vinerea Neagră

Black Friday 2025 se apropie, iar eMAG pregătește cele mai mari reduceri ale anului. Acum e momentul perfect să adaugi în coș produsele dorite pentru a profita la maximum de ofertele din Vinerea Neagră 2025.  

La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Când se dă startul reducerilor
Black Friday 2025
La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Când se dă startul reducerilor

Black Friday 2025 la eMAG este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente din an pentru cei care își planifică achiziții de electronice, electrocasnice și alte produse la reduceri masive.

Iphone la reducere de Black Friday 2025
Black Friday 2025
Iphone la reducere de Black Friday 2025

Lansarea noului iPhone 17 a stârnit interesul pasionaților de tehnologie din întreaga lume, iar Black Friday 2025 este momentul ideal pentru cei care își doresc să profite de noul produs Apple la preț redus.

Cum să faci cumpărături inteligent de Black Friday, fără să îți regreți ulterior achizițiile
BF 2025
Cum să faci cumpărături inteligent de Black Friday, fără să îți regreți ulterior achizițiile

Black Friday este cea mai așteptată perioadă de reduceri, dar poate fi și o capcană dacă nu planifici cumpărăturile cu atenție.

Recomandări
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”
Stiri Justitie
DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogoș, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Noiembrie 2025

47:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28