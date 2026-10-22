Una dintre acestea este Lucca, un oraș fermecător din Toscana, unde vizitatorii se pot bucura de peisaje spectaculoase, arhitectură istorică și o atmosferă relaxantă, potrivit Express.

Turiștii își pot petrece diminețile plimbându-se prin orașe istorice, pot lua prânzul în tihnă, admirând podgoriile, și pot urmări apusul peste peisajele rurale, savurând un pahar de vin local.

Am vizitat regiunea la sfârșitul lunii septembrie, însă merită explorată și în noiembrie sau decembrie, fiind o destinație potrivită pentru o vacanță de iarnă. Temperaturile medii sunt de aproximativ 15°C în noiembrie și 12°C în decembrie.

Toscana este renumită pentru satele sale pitorești, podgoriile întinse și operele de artă renascentistă cunoscute în întreaga lume. Cu preparatele sale locale delicioase și stilul de viață relaxat, regiunea oferă numeroase atracții pentru turiștii care vor să descopere farmecul autentic al Italiei.

Toscana cuprinde zece provincii, iar capitala sa, Florența, este celebră pentru patrimoniul renascentist, operele de artă de renume mondial și arhitectura impresionantă.

Printre celelalte provincii se numără Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pistoia, Prato și Siena.

Când vorbim despre Toscana, primele locuri care ne vin în minte sunt, de obicei, Florența și Pisa. Totuși, există un oraș pe care l-am vizitat, de care m-am îndrăgostit și în care sper să revin: Lucca.

Pentru ce este renumit orașul Lucca?

Zidurile istorice ale orașului

Una dintre cele mai cunoscute atracții din Lucca este circuitul de ziduri renascentiste, lung de patru kilometri, construit între secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

Ridicate inițial pentru apărare, zidurile au fost transformate într-o promenadă publică înconjurată de vegetație, unde vizitatorii se pot plimba pe jos sau cu bicicleta, admirând priveliștile asupra centrului istoric.

Piazza dell'Anfiteatro

Piazza dell'Anfiteatro este unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice ale orașului Lucca.

Construită pe locul unui amfiteatru roman antic, piața de formă ovală este înconjurată de clădiri colorate, cafenele și restaurante, fiind un loc pitoresc în care turiștii se pot relaxa și se pot bucura de atmosfera orașului.

M-am oprit aici pentru prânz și am admirat priveliștea minunată a pieței. Prețurile sunt puțin mai ridicate în această zonă, dar este de așteptat.

Am comandat ravioli cu carne de mistreț, pentru care am plătit 9,60 euro (8,07 lire sterline). Deși prețul poate părea rezonabil, porția a fost foarte mică și încă îmi era foame după masă. Este un aspect de care turiștii ar trebui să țină cont atunci când aleg să mănânce într-o zonă foarte vizitată.

Torre Guinigi

Turnul medieval Guinigi se numără printre cele mai neobișnuite atracții ale orașului Lucca, fiind ușor de recunoscut datorită stejarilor care cresc în grădina amenajată în vârful său.

Vizitatorii pot urca până în vârf pentru a admira panorame spectaculoase asupra acoperișurilor din țiglă roșiatică ale orașului și asupra dealurilor Toscanei.

Catedrala din Lucca

Catedrala San Martino este renumită pentru arhitectura sa romanică elaborată, fațada din marmură bogat decorată și colecția de opere de artă religioasă.

Printre celelalte monumente religioase importante se numără Bazilica San Frediano, cunoscută pentru mozaicul impresionant de pe fațadă, și Biserica San Michele in Foro, situată într-o piață istorică din centrul orașului.

Care este cea mai bună perioadă pentru a vizita Toscana?

În lunile de iarnă, Lucca este, de regulă, mai puțin aglomerat, ceea ce face ca această perioadă să fie potrivită pentru explorarea muzeelor, bisericilor istorice și restaurantelor tradiționale.

Orașul este ideal pentru cei care preferă să descopere atracțiile turistice pe jos.

Noi am explorat Lucca într-o jumătate de zi, fără să avem nevoie de transportul public. Totuși, recomandăm rezervarea unei zile întregi sau chiar a câtorva zile, dacă programul permite.

Vizitatorii trebuie însă să fie pregătiți pentru temperaturi mai scăzute și o probabilitate mai mare de precipitații.

Cum se poate ajunge în Lucca?

Cea mai simplă modalitate de a ajunge în Lucca din Regatul Unit este cu avionul până la Pisa, iar apoi cu trenul, taxiul sau o mașină închiriată.

Cu mașina, călătoria durează, de obicei, între 30 și 45 de minute, în funcție de trafic.

Cu trenul, turiștii pot călători de la gara Pisa Centrale până la gara din Lucca, traseul durând, în general, între 25 și 30 de minute. Trebuie luat în calcul și timpul necesar deplasării de la aeroport până la gara Pisa Centrale.

La momentul redactării articolului original, prețurile zborurilor directe dus-întors din Londra către Pisa porneau de la aproximativ 31 de lire sterline în noiembrie și 32 de lire sterline în decembrie.