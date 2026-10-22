Opticline Dr. Angelescu, clinică oftalmologică din Deva, a stabilit un record mondial în medicina oftalmologică după ce Dr. Daniel Angelescu a realizat, pe 21 octombrie, 130 de proceduri de înlocuire a cristalinului într-o singură zi. Recordul a fost validat de World Record Academy. Evenimentul aduce, totodată, în atenția publicului cataracta, una dintre principalele cauze ale afectării vederii la nivel mondial, precum și importanța accesului la diagnostic și tratament la momentul potrivit. Ziua recordului a avut și o componentă socială: o parte dintre intervenții au fost oferite gratuit unor persoane din categorii vulnerabile.

Precizia medicală câștigată în 10 ani de activitate, în centrul recordului

Recordul, intitulat „Cele mai multe proceduri de înlocuire a cristalinului realizate într-o singură sesiune”, marchează zece ani de activitate Opticline Dr. Angelescu în Deva și reflectă experiența chirurgicală, standardizarea fluxurilor medicale și nivelul de coordonare atins de echipă în această perioadă. Cele 130 de intervenții chirurgicale au fost realizate în mod continuu, într-un timp de 11 ore. Performanța depășește rezultatul unei sesiuni operatorii anterioare, în cadrul căreia echipa Opticline Dr. Angelescu a realizat 92 de intervenții în 7 ore și 35 de minute. Procedurile au inclus atât operații de cataractă, cât și intervenții de schimbare refractivă a cristalinului (Refractive Lens Exchange). În ambele situații, cristalinul natural al ochiului este înlocuit cu un cristalin artificial.

Pe întreaga durată a sesiunii operatorii, siguranța fiecărui pacient și respectarea protocoalelor medicale au reprezentat prioritățile echipei. La Opticline Dr. Angelescu, durata medie a unei astfel de proceduri este între 3 și 5 minute, timp operator susținut de tehnica utilizată, experiența chirurgicală și standardizarea etapelor medicale.

„Recordul este rezultatul experienței acumulate în ani de practică, al tehnologiei și al unei echipe care lucrează după protocoale foarte clare. Pentru noi, performanța medicală înseamnă, înainte de toate, precizie, predictibilitate și siguranță pentru fiecare pacient. În spatele numărului de intervenții se află aceeași rigoare medicală pe care o aplicăm în fiecare zi în clinică”, a declarat Dr. Daniel Angelescu, fondatorul Opticline.

Un circuit medical dedicat și o echipă de aproximativ 30 de profesioniști

Pentru realizarea recordului, Opticline Dr. Angelescu a organizat un flux medical și operațional distinct, susținut de aproximativ 30 de membri ai echipei, cu responsabilități în zonele medicală, chirurgicală, preoperatorie, postoperatorie și administrativă.

Pacienții au fost programați și au ajuns la clinică în intervale stabilite, într-un circuit controlat pentru fiecare etapă a procedurii. Clinica a fost organizată în zone dedicate recepției și înregistrării, pregătirii preoperatorii, intervenției chirurgicale, suportului clinic și monitorizării imediate după procedură. Doi specialiști medicali externi au participat în calitate de observatori independenți și au urmărit desfășurarea evenimentului și respectarea protocoalelor medicale.

Intervențiile fac parte din categoria Micro Incisional Cataract Surgery (MICS) și sunt realizate prin microincizii, cu ajutorul microscoapelor operatorii de mare precizie și al tehnologiei de facoemulsificare cu ultrasunete. Pentru proceduri au fost utilizate echipamente de microchirurgie oftalmologică și diagnostic de înaltă precizie, printre care microscoapele chirurgicale ZEISS OPMI Lumera 700 și OPMI Lumera I, platforma de facoemulsificare Alcon Constellation și sistemul de biometrie ZEISS IOLMaster 700.

Zece intervenții realizate gratuit pentru persoane din categorii vulnerabile

Recordul a inclus și o componentă socială: zece dintre intervențiile realizate pe 21 octombrie au fost oferite gratuit unor persoane din categorii vulnerabile. Peste 95% dintre pacienții care beneficiază de aceste proceduri în cadrul clinicii au peste 40 de ani, iar în cazul pacienților cu cataractă vârsta medie depășește 60 de ani. Cea mai tânără pacientă are 19 ani și a fost operată pentru cataractă, iar cel mai vârstnic pacient operat are 90 de ani.

„Este o mândrie pentru Deva să avem specialiști de excepție, care prin profesionalism, dedicare și performanțe remarcabile duc numele orașului nostru și al României la nivel internațional. Dincolo de această performanță, apreciez în mod deosebit implicarea clinicii în viața comunității, prin programele de prevenție și intervențiile oferite gratuit persoanelor vulnerabile. Îi felicit pentru această realizare, care ne onorează și ne oferă un motiv în plus să fim mândri de orașul nostru”, a declarat Lucian Ioan Rus, primarul municipiului Deva.

Pentru persoanele diagnosticate cu cataractă, afectarea progresivă a vederii poate avea un impact direct asupra independenței și calității vieții, de la deplasare și citit până la activitățile personale și profesionale.

„Misiunea noastră este de a crește gradul de conștientizare a importanței sănătății ochilor în rândul populației, promovând prevenția, diagnosticarea timpurie și tratarea afecțiunilor și deficiențelor de vedere prin metode inovatoare și tehnologii medicale de ultimă generație. Ne dorim să facem accesibile serviciile oftalmologice moderne unui număr cât mai mare de oameni, contribuind la îmbunătățirea vederii și a calității vieții fiecărui pacient”, a declarat Dr. Daniel Angelescu.

Opticline Dr. Angelescu își continuă proiectele dedicate sănătății vederii în comunitatea locală, prin campanii de informare și programe gratuite de screening oftalmologic desfășurate în școli, instituții pentru copii și centre destinate persoanelor vârstnice.