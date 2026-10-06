Black Friday 2026 la eMAG va avea loc pe 6 noiembrie, data fiind anunțată oficial de retailer. Evenimentul este unul dintre cele mai așteptate momente de cumpărături din România. eMAG nu a anunțat deocamdată ora exactă la care vor începe reducerile.

Cum a apărut Black Friday

Black Friday își are originile în Statele Unite și este asociat cu vinerea de după Ziua Recunoștinței (Thanksgiving), moment care marchează în mod tradițional începutul sezonului de cumpărături pentru sărbătorile de iarnă. În funcție de calendar, Ziua Recunoștinței este sărbătorită în SUA în a patra zi de joi din noiembrie, astfel că Black Friday poate avea loc între 23 și 29 noiembrie.

Deși Black Friday nu este o sărbătoare oficială în Statele Unite, numeroși angajați beneficiază de o zi liberă după Thanksgiving. Excepție fac, în multe cazuri, angajații din retail, pentru care această perioadă este una dintre cele mai aglomerate din an.

De unde vine denumirea de Black Friday

Una dintre cele mai cunoscute explicații pentru apariția termenului „Black Friday” are legătură cu Philadelphia. La începutul anilor 1960, polițiștii din oraș foloseau această expresie pentru a descrie haosul creat de numărul mare de mașini și pietoni care ieșeau la cumpărături după Ziua Recunoștinței și de cei care se îndreptau spre meciul anual de fotbal dintre echipele Armatei și Marinei americane.

Potrivit History.com, comercianții din Philadelphia au încercat ulterior să înlocuiască denumirea cu „Big Friday”, pentru a elimina conotația negativă a termenului. Propunerea nu s-a impus însă, iar „Black Friday” a rămas denumirea consacrată.

Expresia „Black Friday” era folosită și înainte de perioada în care a devenit asociată cumpărăturilor. Un exemplu este criza financiară din 1869, cunoscută sub aceeași denumire. Atunci, speculatorii au încercat să controleze piața aurului, însă planul lor a eșuat, provocând o prăbușire a prețurilor și turbulențe importante pe piața bursieră.

Există și o explicație populară legată de contabilitate. Potrivit acesteia, magazinele treceau „din roșu în negru” odată cu creșterea vânzărilor: în registrele contabile ținute manual, cerneala roșie era folosită pentru pierderi, iar cea neagră pentru profit. Această explicație este însă considerată mai degrabă o interpretare apărută ulterior decât originea reală a termenului.

Cum a devenit Black Friday una dintre cele mai importante perioade de cumpărături

Vinerea de după Thanksgiving a fost asociată de mult timp cu începutul sezonului de cumpărături pentru Crăciun. În timp, comercianții au observat că ofertele și reducerile importante pot atrage un număr foarte mare de clienți, iar Black Friday s-a transformat într-un eveniment comercial major.

La început, reducerile erau concentrate în special în magazinele fizice. Ulterior, odată cu dezvoltarea comerțului online, ofertele au început să apară cu zile sau chiar săptămâni înainte de Black Friday.

Electronicele, electrocasnicele și jucăriile se numără printre categoriile care au atras în mod tradițional cei mai mulți cumpărători, însă promoțiile s-au extins treptat către aproape toate tipurile de produse. În prezent, reducerile pot viza inclusiv mobilier, haine, produse pentru casă, cosmetice, servicii, călătorii și experiențe.

Black Friday în România

În România, fenomenul Black Friday a fost introdus în 2011, iar în câțiva ani a devenit una dintre cele mai importante perioade de cumpărături din comerțul online.

eMAG a fost unul dintre pionierii Black Friday în România, alături de Flanco. Prima ediție organizată de eMAG, în 2011, a generat vânzări de aproximativ 8 milioane de euro și a atras un număr uriaș de cumpărători într-un timp foarte scurt.

Interesul pentru oferte a fost atât de mare încât infrastructura online a fost suprasolicitată, iar accesarea magazinelor și plasarea comenzilor au întâmpinat probleme. În anii care au urmat, Black Friday s-a extins rapid, iar tot mai mulți comercianți au început să organizeze propriile campanii de reduceri.

Dacă la început românii căutau în special televizoare, telefoane mobile și electrocasnice, gama de produse și servicii incluse în campaniile de Black Friday s-a diversificat considerabil. În prezent, ofertele pot include produse electronice și electrocasnice, dispozitive inteligente, haine, mobilier, vacanțe, bilete la evenimente, servicii și experiențe.

În Statele Unite, Black Friday are loc în mod tradițional în vinerea de după Ziua Recunoștinței. În România, însă, comercianții își stabilesc propriile date pentru campaniile de Black Friday, iar acestea sunt, de regulă, mai devreme decât în SUA.

Unul dintre motive este legat de logistică. Magazinele online trebuie să proceseze și să livreze un volum foarte mare de comenzi înainte de perioada sărbătorilor de iarnă. În plus, campaniile comerciale se întind adesea pe mai multe zile, iar unele magazine anunță reduceri înainte de data considerată oficial Black Friday.

Astfel, în România, Black Friday nu mai reprezintă neapărat o singură zi de reduceri. Campaniile pot începe în octombrie sau la începutul lunii noiembrie și se pot prelungi pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni, în funcție de comerciant.